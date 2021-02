Belgique : Les enseignants francophones menacent la ministre de l’enseignement francophone de partir en grève

En Belgique, le gouvernement Fédéral a structuré le planning de la vaccination contre la Covid 19 selon des priorités qui renferment certaines catégories de la population et certains secteurs professionnels. La première phase de vaccination, qui a débuté en décembre 2020 est destinée aux résidents et personnel soignant des résidences et maisons de soins pour personnes âgées. La deuxième phase de vaccination qui devrait débuter vers la fin février 2021 est composée des personnes exerçant une profession à risque dans laquelle les mesures sanitaires et de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées. Cette période de vaccination concerne le personnel soignant dans les hôpitaux, les pompiers, les ambulanciers, les militaires en mission à l'étranger ou sur le point de l'être et les policiers. Ces professions ont été qualifiées de "prioritaires" par le Ministre Fédérale de la Santé.

Dimanche 07 février 2021, lors d'un débat télévisé, la Ministre Régionale Francophone de la Santé a confirmé cette deuxième phase de vaccination et en réponse à une question d'un syndicaliste a affirmé que les enseignants n'exerçaient pas une profession prioritaire mais que l'enseignement était inclus dans les professions essentielles au même titre que le personnel des magasins, des surfaces commerciales et des institutions publiques. La Ministre Régionale de l'Enseignement francophone a complété le débat en soutenant l'affirmation de sa collègue.

Cela a provoqué "un coup de foudre" au sein des syndicats de l'Enseignement. La CGSP Enseignement (syndicat majoritaire) s'est empressée de menacer les Ministres, à l'origine de cette mesure, de partir en grève si la cause de l'Enseignement n'est pas revue. Les deux autres syndicats (CSC et SLFP) sont plus nuancés.

Pour le représentant de la CGSP Enseignement, les mesures sanitaires et de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées par les enseignants dans l'exercice de leur fonction. En octobre 2020, la Ministre de l'Enseignement Francophone avait implémenté un système d'enseignement en présentiel et à distance pour l'Enseignement Secondaire (Collège et lycée). En présentiel, l'enseignant donne cours, dans son local scolaire avec la moitié de la classe, durant une demi-journée au maximum et en appliquant strictement les mesures sanitaires. Pendant ce temps, l'autre moitié de la classe est au domicile pour suivre un autre cours du programme scolaire à distance, par vidéoconférence. Ce système d'enseignement semble bien structuré et fonctionne correctement. Dans l'Enseignement Fondamental, les classes sont scindées en deux et chaque classe suit les cours dans des locaux séparés. Ce système demande plus de logistique mais fonctionne correctement dans le stricte respect des mesures sanitaires et de distanciation sociale.

Les mesures annoncées par les deux ministres ont déclenché une adhésion totale à la menace de grève pour une majorité du personnel enseignant et de la direction de certaines écoles.Ces enseignants estiment qu'ils sont en danger permanent lors de l'exercice de leur fonction et que la mesure annoncée met en péril la qualité pédagogique de leur enseignement.

Si on analyse la qualité pédagogique de l'Enseignement Francophone, il ne faut pas être un éminent savant pour comprendre que l'Enseignement se résume au stricte minimum. Les programmes scolaires sont assez basiques et les étudiants en fin de cycle d'Enseignement Secondaire présentent de graves lacunes dans les matières essentielles telles le Français, les Langues et les Mathématiques. Ces lacunes sont également relevées pour les étudiants qui s'engagent dans l'Enseignement Supérieur et Universitaire. Moins de 50% de ces étudiants terminent la première année du cycle supérieur en réussissant l'année académique.

Ces menaces de grève et ces grèves éventuelles ne vont rien résoudre. Bien au contraire, ces grèves vont renforcer les lacunes des étudiants et ternir davantage la qualité pédagogique de l'Enseignement Francophone.

Les ministres concernés se disent être volontaires et prêts à s'engager dans une concertation avec les partenaires sociaux. Ce débat devrait avoir lieu au cours de cette semaine.

ericm862002