Blâmer les victimes

mais on ne fait rien pour les victimes civiles ou militaires.je vais encore rappelé ce qui met arrivé moi qui ais travaillé pour un service secret dont je n ai plus a caché le nom j aidonc travaillé avec les services secrets des douanes et l on a arrété des trafiquants mais pas tous et des gens ont parlé puissent que j ai retrouvé ma résidence explosé 3 voitures de brulé une caravane 3 tentatives de meurtres sur mon fils.bien sur il y a eu une enquéte qui a fait que le bureau de la gendarmerie a explosé tous les gendarmes ont été mutés sauf un qui sest suicidé dont sa femme m as reproché le suicide de son mari et pendant des semaines.perte séche 250000e

j ai donc écri au président de la république pour lui réclamé l argent que javais perdu.j ai été convoqué a la gendarmerie prét de chez moi pourquoi j avais écri auxprésidents ce que je leur expliqué puis je me suis adressé au ministre du service des douanes pas de réponse jusqu a aujourdhui.voila aidé votre pays et vous vous retrouvez avec les pires ennuis mais toujours pas d argent.j ajouterais que mon neveu qui a fait la guerre en afganistan 3 ans de ses copains égorgés aux poignards par les talibans sont bien oubliés aujourdhui et dont les familles meurent presque que de fin