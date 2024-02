Brèves de Métro

Paris ligne 2

****************************

Rencontres

Elle est assise, jeune, fragile, occupe quatre places avec ses affaires étalées… Qu'elle range, libérant deux sièges, avec un petit sourire, timide, d’excuse quand deux voyageurs veulent s’asseoir.

Et libère le dernier siège quand son ami arrive. Je ne le vois que de dos. Mais le sourire de la jeune fille a changé. Totalement. Son regard se concentre. Ses yeux chantent. Son sourire devient accueil, ouverture, offre, don, confiance... Le monde a disparu.

Ils échangent quelques mots. Elle ouvre son sac, en sort un en-cas, le partage en deux. Chacun croque dans sa part. Comme une vie partagée. Et ses yeux ne voient qu'un seul regard, ne sourient plus timidement mais éclatent d'un rire silencieux et généreux. Qui abolit le temps inépuisable. Le métro semble immobile et silencieux. Le temps s'est arrêté.

Le sait-elle ?

Cet instant restera-t-il en elle, en eux, comme un moment parfait ? Lumineux ? Hors monde ?

Ou n'est-il que l'instant imaginaire d'un voyeur sénile ?

***

Elle a la soixantaine, entre deux beautés, confortablement habillée. Le sac sur les genoux. Il est plus âgé, à mi-wagon, feuilletant distraitement un magazine. Leurs regards se croisent. Ils se sourient. Des passagers montent, descendent. De mon journal, je peux les voir tous le deux. A quelques mètres l'un de l'autre. Quand il lève les yeux du magazine dont il tourne une page. Leurs regards se croisent à nouveau, leurs sourires s'échangent. De connivence. A plusieurs reprises. Les pages du magazine sont vite parcourues. Peut-être pour revenir au regard. Au sourire. Ils sont trop loin pour pouvoir se parler.

Le désirent-ils ?

Un téléphone sonne. Ils lèvent la tête. Un passager se met à parler, à voix forte, dans une langue étrangère. Comme moi, ils ne doivent rien comprendre, à cette voix énervée. Les sourires reprennent, avec une autre force, une autre signification entre personnes du même monde qui savent utiliser, discrètement, leur portable. A chaque nouvel éclat de voix au téléphone, la complicité se renforce.

A la station suivante, le « téléphone » s'en va. Toujours « téléphonant ». La dame aussi descend après un dernier sourire et disparaît dans l'anonymat, sur le quai.

Sans un regard. Sans un sourire.

***

Trois jeunes montent dans le wagon, un peu bruyants, discutent de tout, de rien... Un monsieur, probablement d'origine maghrébine, s’assied à coté d'eux. La conversation des jeunes continue, toujours aussi animée, Indifférents à l'entourage.

Un des jeunes sort un paquet de chewing-gum, en offre à ses copains et au « quatrième » passager tout surpris qui refuse, poliment, avec un sourire.

Deux stations plus loin, la conversation semble un peu s'apaiser. Le monsieur se lève, salue chaleureusement les jeunes et les remercie. Un sourire heureux sur le visage.

C'est probablement la première fois que quelqu’un, des jeunes lui offrent quelque chose dans le métro.

***

Toutes les places assises sont occupées. Il y a même des personnes debout. Appuyé à la porte, un homme, la quarantaine, brun, aux cheveux noirs, la barbe naissante. Le regard vif. Fixe. Semble fixer, sans broncher, derrière moi un groupe qui parle une langue étrangère que je ne comprends pas.

Je n'ose pas me retourner pour voir ce groupe. Est-il avec eux ? Je ne sais. Je l'observe. Il ne me voit pas. Il est tout entier dans son regard. De temps en temps, un sourire s'ébauche sur son visage et anime son œil qui ne bouge pas, devient plus vif. Tranchant. Sur de lui. Dominateur. Ce regard, ce sourire s'adressent-ils à quelqu'un ? Communique-t-il ? S'affirme-t-il sur quelqu'un ? Ou seulement sur lui-même ?

Quelques stations plus loin quand je descends, l'homme n'a pas changé de place. Ni de regard. Ni de sourire. Intérieur ? A quelqu'un ?

***

Belle femme, blanche, la cinquantaine, élégante, bien droite sur son siège, elle est souriante. Femme épanouie. Discrètement, je suis son regard. Au bout de son regard, un homme, noir, plus jeune, beau, fort, dont je ne peux voir le visage et les yeux.

Je ne sais pas s'il y a échange et depuis quand.

Le beau noir se prépare à descendre, une discrète invite de la main. Le regard de la femme s'éclaire d'un sourire ravi.

Qu'exprime-t-il ?

Seulement la satisfaction d'avoir été vue ? D'avoir retenu l'attention ? D’un fugace désir partagé, irréalisable ? Remerciement heureux pour l'instant donné.

Mais enfin, pas ici, pas comme cela ? Dans d'autres circonstances peut-être ? Mais enfin, vous n'y pensez-pas ?

Y repenseront-ils encore dans quelques minutes ? Rêveront-ils des hasards de la vie ? Des folies impossibles ? Des sourires qui se frôlent ? De mondes si proches, si lointains ? De tout ce qui sépare ?

***

La rencontre de la chance… De nombreuses places sont libres. Une dame arrive, s'assied, regarde celle qui est en face d'elle... Vous savez que vous avez 3 signes de chance sur vous ? Bien sûr…

Et les voilà parties sur les bijoux et la chance…

***

La chance d’une rencontre… Un jeune femme monte à Barbés, elle est grande fine, assez belle, robe longue avec ceinture de tissu qui s'élargit sur le devant en un motif brodé.

Un peu plus loin dans la travée, un homme avec chapeau, pantalon rayé, gilet, d’une quarantaine d'années.

La jeune femme le regarde longuement... Vous faites de la danse ? Oui... Moi aussi à titre de distraction.... et la discussion s'engage.