Candide en Covidie

Remarque préliminaire : à la lecture de la pléthore d’articles sur le sujet du covid, et notamment sur ce site, je comprends que l’on puisse être perdu ou au minimum perplexe sur les tenants et aboutissants de cette épidémie. Alors je vais être le candide de service.

Depuis presqu’un an je lis tout et son contraire sur différents supports et j’en suis toujours au même point : je ne comprends toujours pas.

Je ne comprends pas d’où vient cette épidémie ;

je ne comprends pas sa propagation soudaine et planétaire ;

je ne comprends pas l’impossibilité à lutter contre elle ;

je ne comprends pas pourquoi certains passent au travers sans aucune protection (et là, candide va vous inviter à une réflexion sur ce point à la fin de ce court billet) ;

je ne comprends pas la haute teneur (entendez par là imprécations, insultes, menaces) des propos tenus par certains commentateurs ;

Bref, je ne comprends pas grand-chose à tout ça. Mais je suis candide hein !...

- D’où vient cette épidémie ? … J’ai tout lu, des thèses les plus simplistes aux thèses les plus rocambolesques, parfois bien argumentées, dans un camp comme dans l’autre. Et j’en suis toujours à tenter de défaire les nœuds de mon cerveau quant à la bonne réponse : qui du pangolin ou de la chauve-souris a commencé le premier ? Quel imbécile laborantin a laissé échapper un virus par la porte du labo par négligence ? Quel chinois malintentionné a fait le tour du monde avec un virus comme compagnon de voyage qu’il a présenté à toutes ses rencontres ? Quel organisme [ou quel(s) dirigeant(s)] a prémédité l’acte de répandre une épidémie mondiale afin de soumettre les populations ?...

- Pourquoi sa propagation soudaine et planétaire ?... Alors là je n’ai toujours pas compris : certains disent les voyages intercontinentaux … d’autres une diffusion volontaire par je ne sais quels canaux, quels chemtrails… d’autres encore prétendent que nos voisins extra-terrestres donnent un coup de main car ils sont mieux équipés pour ce faire …ça reste inexplicable.

- Lutter contre cette épidémie : là, j’ai découvert un univers parallèle au mien. Des rédacteurs d’articles et des commentateurs qui avaient des solutions !!!! Et pire encore, des scientifiques renommés et des médecins qui avaient des solutions opposées, contradictoires. Moi qui croyait naïvement que les médecins usaient du même traitement pour la même maladie …a qui faire confiance alors ? A mon médecin ou a un quidam dont j’aurais lu son avis sur un support quelconque et qui pourrait être le bon remède ? Qui sait ?... D’ailleurs à ce sujet j’aimerais remercier les commentateurs et rédacteurs des précieux avertissements donnés sur la désinformation des médias, ma naïveté aurait pu m’entrainer à croire ma télé ou mon quotidien lu aux toilettes chaque matin.

- Je ne comprends pas les insultes et autres arguments agressifs des uns contre les autres sur ces sites internet – Agoravox y compris – quand quelqu’un est en désaccord avec un point de vue (Quoi ?... oui je sais j’ai sauté la question de ceux qui passent au travers de l’épidémie mais c’est volontaire, alors ne m’emmerdez pas avec ça je fais ce que je veux, c’est mon article). Dommage que certains habitués aux insultes et aux menaces usent de ces pratiques, ils se discréditent alors même que parfois leurs arguments sont recevables et donc discutables. Les deux qualificatifs qui reviennent jusqu’à la nausée : complotistes (aux théories les plus extrêmes) et moutons ou « mougeons » (les soumis, les bénis-oui-oui). N’y a-t-il que deux catégories ? A lire certains articles et commentaires il semblerait que oui pour le candide que je suis.

- Pourquoi certains passent au travers de cette épidémie alors qu’ils voyagent, rencontrent des tas de gens, ne prennent pas de précautions particulières ? (Voilà, on y arrive à ce que je vous promettais). Et surtout pourquoi ils ne transmettent rien à leur entourage ? Je n’ai pas lu grand-chose là-dessus alors que c’est un point particulièrement important. Il existe des gens qui vivent sans précautions excessives en raison de leur profession et qui ne sont pas atteints par ce virus et qui ne sont pas contagieux. Pourquoi ? Il faut bien admettre que c’est un vrai questionnement non !?... Pour ça je vais user de mon exemple personnel : mes activités me font voyager 10 mois de l’année dans toute l’Europe ; me font rencontrer des tas de gens à 90% dans le monde rural et le reste dans le monde citadin ; je travaille avec des équipes au contact direct sans équipement particulier (masque), je bois le café ou casse la croûte avec eux en salle de pause ; certains clients devenus des amis m’accueillent par des gestes affectueux (l’abrazo espagnol, le hug anglo-saxon, la main sur l’épaule etc…) ; je fréquente les hôtels et selon les pays il y a plus ou moins de précautions ; bref, pour chiffrer tout cela, prenons une base moyenne la plus basse de 20 contacts directs/semaine (clients visités et leurs personnels), de 15 contacts indirects/semaine (clients de mes clients, personnel hôtelier et restaurant), de 15 contacts/semaine (personnels de mon entreprise), de 5 ou 6 contacts/semaine (famille et amis), et ce depuis le 1er mars 2020 (pour fixer une date afin de faciliter les calculs) soit 55 contacts à la louche par semaine et donc 40 semaines à 55 contacts/semaine = 2200 contacts. Aucun de ces contacts n’a eu de symptômes du covid ou d’une quelconque grippe, ni eux ni moi. Et ça continue aujourd’hui. Et je ne peux chiffrer les contacts qu’ont mes clients en dehors ou après ma présence, mais à ma connaissance je n’ai transmis le covid à personne sinon mes clients m’auraient averti. Cela interpelle déjà non !?! ... Mais attendez ce n’est pas tout. J’ai mes collègues qui ont les mêmes activités que moi ; nous sommes huit (8) dans ce cas de figure. Donc multipliez par huit et vous obtenez 17600 contacts sans qu’il n’y ait aucun malade.

Est-ce que je dois tirer des conclusions de mon expérience ? Non bien sûr. Mais des questionnements et des mises en doute oui !

Lorsque l’épidémie a démarré, mes collègues et moi-même se somment dit « oh putain d’Adèle ! les premiers qui vont morfler c’est nous. Et en plus on va ramener cette saloperie dans l’entreprise et dans nos familles ». Eh bien non, personne n’est tombé malade et nous n’avons contaminé personne. Sans doute avons-nous choppé ce virus mais il semblerait qu’il ait été sympa avec nous et notre entourage.

Je n’ai pas évoqué mon cas personnel pour créer une polémique de plus entre les pour et les contres, les « complotistes » et les « soumis », mais seulement pour montrer qu’il existe d’autres parcours dont on ne tient pas compte depuis des mois. Il y a des gens qui vivent à peu près normalement et qui ne subissent aucun dommage. Alors vous comprendrez que candide ne sait plus quoi penser, d’un côté des tas d’experts alarmistes - ou pas - et de l’autre sa vie personnelle qui ne correspond pas à l’inquiétude actuelle.

Alors, vous comprenez pourquoi je ne comprends pas ?!