Capitulation ou Relève ? Le bouclier de papier de la France et la démission de l’Etat face à l’islamisme

"Une capitulation est essentiellement une opération par laquelle on se met à expliquer, au lieu d'agir. Et les lâches sont des gens qui regorgent d'explications" Charles Péguy, Cahiers de la Quinzaine (1905)

" Il expliquait toujours tout. Il savait admirablement expliquer, par des raisons discursives, éloquentes, concluantes. Démonstratives. C'est ce qui l'a perdu. Un homme qui est si bien doué pour expliquer tout, est mûr pour toutes les capitulations. Et les lâches sont des gens qui regorgent d'explications."

8LIVWWW00072-hommage-arnaud-beltrame-discours-emmanuel-macron-attentats-aude.php

https://twitter.com/twitter/statuses/978375907395108865

Terrible phrase de Charles Péguy à propos d’un Jaurès dont il critiquait le comportement comme les engagements mais dont on ne retiendra ici que le sens.

Car il s’agit bien d’explications à n’en plus finir que l’on ne cesse de nous servir pour mettre une fois de plus un paravent sur un manque évident de détermination qui pourrait bien s’apparenter à une capitulation. Là encore on aura entendu de belles paroles, paroles profondes, certes, mais totalement décalées avec la nécessité, l’ardente obligation de faire face, désormais, à un double ennemi extérieur et intérieur, d’affronter enfin la réalité d'une guerre qui nous est faite et d'y répondre enfin en se donnant vraiment les moyens de la gagner.

Des mots, des symboles, des signaux demeureront toujours insuffisants pour mener une politique tant il est vrai que le sang d'un héros ne saurait cacher la démission de l'Etat face à l'islamisme.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/03/28/01016-20180328LIVWWW00072-hommage-arnaud-beltrame-discours-emmanuel-macron-attentats-aude.php

https://twitter.com/twitter/statuses/978375907395108865

I- Un bouclier de papier

La gravité de la situation est réelle et l’on voit bien, à écouter la dernière déclaration du Premier ministre effectuée mardi 27 mars 2018 devant l’Assemblée nationale, que les (bonnes) décisions qui (ne) seront (pas) prises relèveront une fois de plus de l’esquive et du ménage effectué en mettant la poussière sous le tapis.

Le prochain attentat terroriste est déjà programmé.

Pire encore, il est d’autant plus programmé que nous savons qu’il se produira n’importe où et n’importe quand, pour n’importe quelle raison, mais au nom du même totalitarisme religieux, de manière « prévisiblement » imprévisible, c’est-à-dire avec certitude.

Si chacun de nous, citoyens, forces de l'ordre, services de renseignements, pouvons en effet imaginer la réitération inéluctable d’un attentat terroriste à l’occasion d’une date qui parle à tout le monde (du type 14 juillet, par exemple), mais aussi n’importe où ailleurs et n’importe quand en France, il me semble dès lors que l’attitude adoptée par M.Emmanuel Macron qui fuit l'approche sécuritaire et déclare par la voix de M. Édouard Philippe vouloir répondre aux « causes profondes du terrorisme » en « agissant sur le renseignement, l’école, la politique des quartiers, la laïcité et la place de l’islam dans la République » - antienne usée jusqu'à la corde -, n’est une fois de plus qu’un bouclier de papier, une opération dont il y a tout lieu de craindre qu’elle ne continue à masquer une absence de volonté, de courage et de détermination efficaces et tangibles dans la prise de l’unique décision qui s’impose et que rappelle chaque attentat sanglant, toujours impuni : l’éradication pure et simple de l’islam, de l’islamisme et de ses zélateurs en France, par leur mise hors la loi, leur expulsion, leur neutralisation.

II- Inacceptables

Inacceptable : ce bilan de 245 morts et 900 blessés causés depuis 2013 par les attentats imputables au terrorisme islamique en France.

- Inacceptable le fait que le Président comme le Premier ministre puissent tranquillement continuer de déclarer leur opposition à l’internement des personnes fichées « S » susceptibles de passer à l’acte criminel au nom d’un engagement djihadiste et de marquer encore leur opposition à l’interdiction du salafisme, motif pris de ce qu’« on ne peut pas interdire une idée ».

https://tvs24.ru/ripostelaique/cc-content/uploads/h264/vamzNwYpvQ2gELN25KWq.mp4

cf. Cécile Cornudet, Terrorisme : peut-on répondre autrement ? Les Echos, Mercredi 28 mars 2018, p.2

Si l’on ne peut pas interdire une idée, et encore moins la tuer – car il y a fort heureusement des idées magnifiques -, comme celles dont s’est fait écho le bel hommage national rendu par la France à son soldat mort en héros, il en est d’autres qui sont foncièrement mauvaises, dangereuses, mortifères, et dont les porteurs comme leurs complices et leurs soutiens (intellectuels, financiers, politiques), n’ont pas leur place en France.

Il me semble en effet qu’il est encore possible d’inviter ceux qui expriment ces idées à en assurer l’expression, la profession, la propagation et la mise en œuvre sanglante ailleurs qu’en France, en gardant bien à l’esprit à propos de ces idées qui sont à l’origine des attentats meurtriers imputables au djihadisme, au terrorisme islamique, qu’il ne s’agit pas tant de rejeter des « idées », mais plutôt en réalité de proscrire le tandem maléfique d’une idéologie et d’une religion sanglante et mortifère, je le répète, à l’image d’un cancer et de ses métastases.

https://www.valeursactuelles.com/societe/lislam-le-premier-des-points-communs-parmi-les-jihadistes-qui-tuent-en-france-94284

Que le Chef de l’État ait eu la délicate attention, grâce lui en soit rendue, d’associer à la mémoire du Colonel Beltrame et des autres victimes celle de Mireille Knoll est une bonne décision, mais pourquoi a-t-on autant nié aussi longtemps l’évidence d’un autre attentat antisémite lors de la défenestration de Sarah Halimi ?Serait-ce parce qu'il traduisait ce que personne ne voulait voir ou admettre et que l'on ne peut plus sérieusement contester : le non-dit "politiquement correct" de cette plaie purulente de l'antisémitisme musulman ?

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/02/27/01016-20180227ARTFIG00322-meurtre-de-sarah-halimi-le-caractere-antisemite-retenu.php

https://www.causeur.fr/antisemitisme-francophobie-racisme-musulmans-france-147235

- Inacceptable d’entendre M. Christophe Castaner, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement et patron de LREM, déclarer lors du Grand Rendez-vous d'Europe 1 avec Les Echos et CNews, dimanche 25 mars, deux jours après l'attentat terroriste de Trèbes, que la France allait accueillir les djihadistes « de retour » de Syrie et l’écouter énoncer tranquillement des propos ahurissants :

« Environ 700 Français sont partis faire le djihad, environ 300 sont morts sur place. Il reste selon nos chiffres 258 adultes qui pourraient revenir. (...) Il vaut mieux les suivre, les accueillir, les emprisonner lorsque des actes criminels ont été commis, pour faire en sorte que l'on puisse identifier le risque ».

Comme si le risque n'était pas déjà clairement identifié ( avec 245 morts et 900 blessés causés depuis 2013 par les attentats imputables au terrorisme islamique en France) et comme si la place de ces criminels qui ont trahi la France et se sont rendus coupables d'intelligence avec l'ennemi n'était pas dans une prison kurde, syrienne ou irakienne ou dans un cimetière, mais en tout cas certainement plus en France.

https://www.valeursactuelles.com/politique/christophe-castaner-veut-accueillir-en-france-les-djihadistes-restes-en-syrie-94232

-- Inacceptable encore cette rencontre entre M. Gérard Collomb et M. Mohamed Aissa, ministre des Cultes algérien, pour convenir de l'envoi de 100 imams algériens en France pour diriger les prières lors du prochain Ramadan.

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/03/28/31003-20180328ARTFIG00257-jeannette-bougrabon-nous-casse-les-oreilles-avec-l-islam-de-france-et-on-fait-venir-des-imams-d-algerie.php

- Inacceptable la tenue ce même samedi 25 mars d'un bien étrange « Forum annuel des musulmans de France » à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, premier rassemblement qui se veut « authentiquement représentatif » de l’islam de France et partenaire potentiel de l’Etat pour entreprendre la rénovation de cet islam sclérosé par des idéologies théocratiques et gangréné par les dollars de certaines monarchies du Golfe et auquel paricipaient en tant "qu'invités d'honneur" deux fichés "S".

http://www.atlantico.fr/decryptage/fiches-pour-renover-islam-france-etranges-invites-forum-annuel-musulmans-france-3348146.html

- Inacceptable enfin de voir que l’impunité sera complète pour tous ceux qui ont clairement choisi leur camp ainsi que le montrent les médias publics qui commencent à relayer les images de la sympathie dont les terroristes bénéficient dans certaines cités qui devraient être purgées sans état d’âme de leurs éléments antipatriotes dont la place devrait être en prison en France ou dans des prisons militaires quelque part dans le sud du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie ou de l'Egypte et leurs familles définitivement expulsées et interdites de séjour sur le territoire.

III- Coup d'arrêt

Car tous ces gens ne comprendront pas que la fête est finie tant que leurs actions, leurs comportements, leurs intentions ne seront pas interrompus par un coup d'arrêt irrésistible, de nature à leur couper le souffle, véritable K.O technique destiné à les envoyer au tapis en guise de hors-d'oeuvre.

Prenez le temps de lire ces propos du boxeur Patrice Quarteron à l'adresse des grands prêtres du "politiquement correct". Tout y est !

https://www.valeursactuelles.com/societe/le-poing-final-de-patrice-quarteron-derriere-arnaud-beltrame-cest-notre-peuple-qui-va-vous-dire-stop-94255

"Encore un attentat. Encore un représentant de notre pays lâchement assassiné.



Encore les mêmes discours, les mêmes sermons de ces grands prêtres du politiquement correct. Aujourd’hui, ils soutiennent les gendarmes, ils sont “Arnaud Beltrame”. Mais hier ? Et demain ?



A chaque attentat, on me félicite quand je soutiens la police, on m’invite dans les médias, on me propulse homme de l’année. Mais deux jours plus tard, quand l’émotion est retombée et que je tiens les mêmes discours, on me traite de tout. De « fasciste ». De « vendu ». De « raciste » même.



Vendu de quoi ?! Ces gens nous assassinent, ils nous tirent dessus, ils nous tuent. Ils égorgent nos gendarmes et prennent la vie de nos compatriotes. Ils jouissent et rigolent quand ils nous voient mourir.



Tous ces gens qui font de grands discours, qui pensent pouvoir décider ce qu’on peut dire ou ne pas dire, ce qu’on peut penser ou ne pas penser, sont complices des monstres qui veulent nous détruire. Ce sont des politiques, des journalistes, des associations antiracistes.



Aujourd’hui, quand je dénonce ceux qui haïssent la France, les Mennel et compagnie, ou l’autre Benzema qui crache pendant la Marseillaise en l’honneur des attentats, on m’insulte ! Je vois un homme qui s’est présenté aux élections législatives pour la France insoumise et qui n’a pas honte d’applaudir la mort d’un gendarme… Ma parole d’honneur, on est dans un pays de fous ! La liberté d’expression a dépassé les limites. Et on me dit que je parle trop !



Mais là, aujourd’hui, vous la fermez tous. Votre silence est complice, car pendant tout ce temps, vous n’avez rien entendu.



Allez dans les banlieues. Vous croiserez ces regards haineux, ces jeunes qui détestent notre pays et son drapeau, ces gens qui ne disent rien mais qui n’en pensent pas moins.



La compagne du terroriste de Trèbes vous glace le sang, quand elle traite les Français de « mécréants », quand elle dit que Daech ne fait que venger ses « frères » en tuant des Français au hasard ? Elle vous terrifie, quand elle regrette qu’il n’y ait pas eu plus de morts dans le Super U ?

Ils sont des milliers comme elle, dans certains quartiers français, à vouloir notre mort à tous.



Et nous, les pigeons, on continue à l’accepter. Comme des abrutis. Les lois ne changent pas, on n’a toujours pas le droit de parler du problème. On va nous faire faire un hommage national pour notre gendarme, notre héros. Et dans deux jours, on l’aura oublié.



Moi, je vous jure que je ne l’oublierai pas. Je le jure devant Dieu, je n’oublierai jamais le Colonel. Et je jure qu’à chaque fois que vous m’insulterez parce que je soutiendrai les forces de l’ordre, je serai encore plus véhément. J’ouvrirai toujours plus grand ma gueule.



Vous tous qui refusez de voir la réalité, vous tous qui détestez votre pays, qui contemplez sa destruction sans bouger, qui participez à sa chute en vous taisant ou faisant taire les autres, vous êtes des traîtres. Des apatrides. Vous n’avez aucune face. Aucune fierté. Aucune reconnaissance. Vous êtes tous des hypocrites.



La vérité, c’est que la fête va bientôt se terminer. Sachez-le : les Français n’en peuvent plus. Ils n’accepteront plus ça éternellement. Aujourd’hui, la France nous a donné un héros. Un exemple. Pour la première fois depuis 2015, au lieu d’être une simple victime, le pays célèbre un homme qui a résisté aux terroristes. Derrière Arnaud Beltrame, c’est tout notre peuple qui va vous dire « stop ».



Mais pour l’instant, aucun politique n’a les couilles de faire changer les choses. Au lieu de rectifier le tir, coûte que coûte, on continue à chercher le problème, comme si on n’était pas au courant.



Arrêtez de faire de la pédagogie, de la psychologie du dimanche, de traiter les gens de « fachos », de soutenir des associations bidon qui sont les premiers racistes sur terre. Arrêtez de soutenir les traîtres qui nous crachent à la gueule, de nier. Arrêtez de faire semblant.



Sachez le bien, on ne vous lâchera pas. Sachez-le bien, les Français ne vous laisseront plus rien passer.

Sachez le bien, jusqu’à ma mort, je vous dirai vos quatre vérités."

Propos simples,directs, dont la clarté se passe de commentaires.

III- Action

Tabler sur la légitime émotion d’un peuple qui voit le chaos s’installer peu à peu et qui se demande à chaque nouvel attentat terroriste qui sera visé la prochaine fois ne pourra plus durer bien longtemps.

Face à des actes barbares, il convient d’agir avec fermeté et détermination :

- en mettant en place la déchéance de nationalité pour toutes personnes ayant trahi la France ou qui l’auront combattue au nom du terrorisme islamique.

- en empêchant, par tous les moyens, (prison et élimination physique), le retour de ceux qui ont combattu la France et l’ont trahie en se rendant coupables d’intelligence avec l’ennemi.

- en emprisonnant immédiatement et à perpétuité tous ceux qui sont ou seront convaincus, de près ou de loin, d’avoir aidé, favorisé et, a fortiori, fomenté des attaques terroristes de quelque nature qu’elles soient.

- en isolant tous les détenus incarcérés pour des infractions en relation avec de telles attaques.

- en passant des accords de restitution de terroristes avec leurs pays d’origine, lesdits pays qui refuseraient se voyant privés de visas et de toutes relations commerciales et diplomatiques. Nul doute qu'entre le maintien de relations commerciales et financières et le refus de reprendre en charge un ramassis de crapules le choix serait probablement vite fait.

Conclusion

Le Colonel Beltrame est mort pour sauver une vie, il est mort pour la France, mais quelle France ? Il y a encore des gens qui veulent croire en quelque chose, en une idée, celle même qui a fait se lever le Général De Gaulle en 1940 et les quelques uns qui l'ont suivi au tout début alors que le pays subissait la pire défaite de son histoire. Comme Paris il y a 75 ans, la France d'aujourd'hui est outragée, brisée, martyrisée. Mais qui va nous libérer ? Qui va briser nos chaînes ? Qui va remettre l'ordre, la liberté, la dignité, l'honneur et la fierté en tête de notre nation, de nos vies. Qui va se lever ? Combien vont se lever ? Combien vont oser ?

Qui ? Tel que vous êtes parti, Monsieur le Président, malgré ce bel et émouvant hommage national que vous avez rendu aujourd’hui, ce ne sera pas vous. A moins que vous ne changiez votre fusil d’épaule. Mais il n’est qu’à écouter vos propos, ceux de votre Premier ministre, voir vos agissemets, vos actions pojetées en faveur d'une capitulation et d'une ouverture sans cesse accrue en faveur de l'islam pour comprendre, à moins que vous ne fassiez volte-face, qu’il ne se passera rien avec vous et avec ce gouvernement dont au moins deux membres - un ministre d'Etat et un secrétaire d'Etat - auraient déjà dû être remerciés.

Combien ? Nul ne saurait le dire, mais très probablement un nombre croissant, par effet de masse, de manière irrésistible. Mais sachez, Monsieur le Président, qu’avec ou sans vous il va désormais se passer quelque chose. Le mouvement est donné. Il ne s’arrêtera plus.

Une constatation s'impose ici :.

Les Américains ont élu D.Trump, les Russes ont réélu V. Poutine, les Chinois ont installé Xi Jinping pour de (très) longues années. Ce sont là autant de dirigeants politiques que l'on peut critiquer à l'envi et sans doute avec raison (nul n'est parfait) en pointant pour certains leur tropisme vers une certaine "démocrature", mais qui ont en tout cas tous compris que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, de "vivrensemble", de "cépaçalislam", de "welcome refugees", autant pour ce qui relève de l'économie, de l'éducation, du logement, de la santé, du travail, que de la souveraineté nationale, de l'immigration illégale et incontrôlée et tout particulièrement du terrorisme.

Si une partie de l'Europe a cru intelligent de se doter de dirigeants sourds et aveugles aux réalités et qui mènent à grande vitesse leurs pays au désastre, il existe une autre Europe, une autre France dont les citoyens n'ont aucunement l'intention de capituler devant l'ennemi et pour lesquels la volonté de mettre un coup d'arrêt à ces errements criminels de leurs "dirigeants" qui se comportent comme des traîtres à leur pays et aux méfaits de ceux qu'ils laissent agir à leur guise en facilitant, aidant ou n'empêchant pas utilement et efficacement la perpétration de leurs crimes, est une réalité avec laquelle il va désormais falloir sérieusement compter.

Le temps des explications, des promesses, des mesures inefficaces et en un mot de la capitulation devant l'ennemi est terminé. La fête est bientôt finie et la relève se prépare.

" « Ce ne sont pas seulement les organisations terroristes, les armées de Daech, les imams de haine et de mort, que nous combattons. Ce que nous combattons, c’est aussi cet islamisme souterrain qui progresse par les réseaux sociaux, qui accomplit son œuvre de manière invisible, qui agit clandestinement sur des esprits faibles… qui sur notre sol endoctrine par proximité et corrompt au quotidien… »

Bien noté, M. le Président. La France attend votre feuille de route.

Sachez toutefois que lors du prochain attentat c'est le pays tout entier qui ne s'accommodera pas de déclarations à base d'exhortations à la résistance ou à la résilience et choisira aors un bouclier d'acier.