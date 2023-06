Carolyne m’a donné un (bon) point

Récemment, j’ai reçu une lettre du Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer me notifiant que j’avais prouvé que, sur la route, je suis un bon petit garçon et qu’en conséquence, j’avais reçu un bon point. Comme à l’école primaire de mon enfance…

« Monsieur, le xx juillet 2022, à B., vous aviez commis une infraction au Code de la route qui avait entraîné le retrait de 1 point de votre permis de conduire. » Comme je n’ai point récidivé dans mon coupable comportement pendant 6 mois, j’ai récupéré le point qui m’avait été soustrait, et, ô joie ! j’ai aujourd’hui la totalité de mes 12 points !

« Pendant ces 6 mois, poursuit Carolyne C., votre comportement de conducteur s’est probablement traduit par un respect accru des règles de conduite. Aussi, je vous encourage à maintenir votre vigilance pour ne plus perdre de points mais surtout pour protéger votre vie ainsi que celle de vos proches et des autres usagers sur la route. »

Vieux con(ducteur)

Chère Carolyne, le petit garçon de 66 ans à qui tu donnes un bon point comme le faisait son maître d’école en blouse noire dans les années 60 (avec une image tous les 10 bons points) va t’expliquer quelques trucs.

Lorsque j’ai passé mon permis il y a quarante-huit ans, que j’ai eu du premier coup (sans auto-école et avec 0 faute au code), tu n’étais probablement pas née. Voilà bientôt un demi-siècle où, malgré quelques imprudences de jeunesse, je n’ai causé aucun accident. Je veux bien reconnaître qu’il y a une part de chance là-dedans, mais tout de même, c’est un indice intéressant.

Ma dernière infraction (détectée) à laquelle tu fais allusion s’est produite à un endroit où l’État doit faire du chiffre. Car une limitation à 70 km/h sur une quatre-voies, en pleine forêt, ou bien c’est de la persécution pure, ou bien c’est un vieux ronchon qui a une maison cachée dans ladite forêt, qui connaissait le député et qui a fait poser un radar devant son domaine par pur vice. Je ne considère toujours pas que, au volant d’une rustique camionnette qui n’était point mienne, je me sois comporté comme un assassin en roulant à la vitesse hypersonique de 79 km/h réels, n’en déplaise à Mme Perrichon.

Si tu savais…

Depuis cette vilenie que j’ai commise, j’ai continué à respecter les règles de conduite avec intelligence (ce qui est à distinguer de la servilité), ce qui m’amène parfois à rouler moins vite que ce qui est prescrit et à prendre des précautions qui ne me sont point imposées. J’ai toujours fonctionné comme ça. Nonobstant, je t’informe que je n’ai cessé, depuis lors, de dépasser légèrement les limitations de vitesses, avec un s à « vitesses » puisque, depuis le Prince Édouard, on ne sait plus trop si on est sur une route à 80 ou à 90, voire à 70, ou dans une rue à 50 ou à 30.(1) Avec ma principale voiture, qui a le triple défaut à tes yeux d’être vieille, puissante et très confortable, je ne respecte jamais le 80 km/h sur des routes dégagées ; je n’ai pas envie de m’endormir au volant, et c’est littéralement invivable. Donc, je m’arrange pour dépasser modérément. Pas vu, pas pris.

Mais surtout, chère Carolyne, je ne sors quasiment plus, sauf quand j’y suis obligé. Faire quelques centaines de kilomètres sur des routes inconnues, même avec Waze, et revenir sans être gratifié d’un PV, c’est à peu près mission impossible. Comme, en plus, on nous culpabilise de contribuer au réchauffement climatique et que le carburant est cher, autant de raisons de rester au maximum chez soi à cultiver son jardin. Si on veut faire du tourisme, il y a de très bons documentaires sur Arte. Et si on veut voir la famille, Skype ou Whatsapp peuvent à peu près convenir. Voilà à quoi vous nous avez réduits.

Emmanuel Macron, notre Président, notre Chef, notre Roi, se fait fort de baisser les impôts directs (ce qui est d’ailleurs une éducation à l’incivisme, un acte de « décivilisation », comme il dit) ; mais il se rattrape sournoisement sur les radars et les voitures-espions conduites par des délateurs sans morale. Il suffit à chaque automobiliste de regarder ce qu’il laisse à l’État (et à quelques sociétés privées complices) pour vérifier que j’ai raison.

Les routes ne sont plus sûres

Auparavant, je roulais beaucoup pour le boulot. Puis, les finances de mes employeurs baissant, on ne m’a plus envoyé nulle part. Au début, je l’ai mal vécu. Aujourd’hui, je me réjouis de faire un métier sédentaire, à la maison, là où je ne risque pas de me faire choper à tout bout de champ ou de sortie de bois. Ce beau pays est devenu invivable. Autrefois, on regardait le paysage. Aujourd’hui, on a les yeux anxieusement rivés sur son compteur de lenteur et sur le Tomtom ou le portable dûment branché sur Waze. Si on rentre sans s’être fait flasher, et si on est catholique, on peut aller faire brûler un cierge à Saint Christophe (qui n’a jamais existé) parce qu’on est rentré miraculé.

« En agissant ainsi [c’est-à-dire en roulant comme un vieillard], m’écris-tu, vous contribuez à rendre la route plus sûre pour l’ensemble de la collectivité. » Moi, je te réponds que tu peux dire à M. Darmanin que lui, il contribue à la rendre moins sûre, la route, puisque nous regardons tout sauf elle lorsque nous conduisons. L’automobile n’est plus un plaisir, elle n’est d’ailleurs plus faite plus ça. C’est une boîte à roulettes bourrée d’électronique de plus en plus asservie à divers dispositifs ; certaines commencent déjà à conduire à notre place. Il y a des moments où je suis content de voir arriver la fin de mon temps ici-très-bas. Ma seule consolation, c’est qu’il vaut mieux vivre ici qu’en Ukraine où là, ce sont les missiles qu’il faut éviter… grâce à des radars.

PS : Chère Carolyne, ta lettre étant datée du 15/05/2023, je te signale que ça fait presque 10 mois et non 6…

Voir aussi https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/edouard-m-a-tuer-205725

1- Comme je fais du vélo et que j’ai encore de bonnes jambes, j’ai fermement l’intention de me faire flasher à bicyclette. Je signale qu’un Vélosolex bien entretenu pouvait atteindre 40.