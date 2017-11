Ce qu’il y a de détestable dans ce vendredi noir

@Hector

Pour Renault, c’est un peu plus compliqué que ça. Après avoir pris le contrôle total de Dacia, Renault comptait réserver cette production aux pays ‘’émergeants’’. Il n’était pas question d’importer en France des modèles jugés trop ‘’cheap’’ pour la clientèle française (c’est ce que jugeait son PDG d’alors, JL Schweizer). Résultat : un importateur indépendant s’y est mis, a développé son réseau et ses ventes et Renault a vu tous ces bénéfices lui passer sous le nez ! Il a donc fini par les importer et, aujourd’hui, la Sandero est la voiture la plus vendue aux particuliers depuis 2 ans… Donc, la demande a forcé l’offre.

Après, il n’est pas évident de savoir d’où vient la belle ‘’française’’ qu’on achète : rien qu’en Europe, PSA a des usines à Kolin (République Tchèque), à Trnava (Slovaquie) à Madrid ou à Vigo (Espagne) et à Mangualde (Portugal). Renault à Novo Mestro, en Slovénie, Séville, Valladolid et Palencia en Espagne, Aveiro au Portugal, et plus encore : https://group.renault.com/groupe/implantations/nos-implantations-industrielles/

D’autre part, les dernières difficultés financières de PSA, qui ont permis aux Chinois de s’inviter au conseil d’administration, seraient dues en partie au fait que les délocalisations n’auraient pas été assez rapides ni assez nombreuses... On en est là. http://www.lefigaro.fr/societes/2014/02/18/20005-20140218ARTFIG00232-l-etat-et-le-chinois-dongfeng-entrent-au-capital-de-psa.php