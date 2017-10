Ce que l’intelligence artificielle ne nous apporte pas

L'avènement de l'I.A permettra beaucoup d'accomplissements nouveaux, mais n'apportera jamais ce qu'apporte l'équilibre typiquement humain entre notre créativité et notre rationalité.

À l'instar de Flippo Tommaso Marinetti, le fondateur du futurisme qui voyait dans l'apparition de la machine une libération de l'esprit humain délivré de ses contraintes corporelles, la plupart d'entre nous peuvent apercevoir dans l'I.A une libération du "bas" esprit humain, soit les tâches intellectuelles moyennes que nous avons à accomplir.

Or, ce que l'I.A ne peut précisément pas nous apporter, c'est cela. C'est la combinaison de notre esprit pratique/rationnel et de notre imagination. Une intelligence artificielle de Google a créé des œuvres d'art issues des "rêves" qu'elle faisait, à la base d'une pure imagination de l'algorithme ; cela a rendu une espèce d'amas de couleur et de formes sans aucun sens, que l'on peut à la rigueur qualifier d'art abstrait artificiel.

Un autre exemple est un court-métrage créé de toute pièce par une I.A. Le scénario comporte des scènes d'une absurdité telle que les personnages font cuire des yeux à la poêle et les mangent. Les hommes et les femmes de ce monde n'ont pas eu besoin d'attendre l'I.A pour créer des choses absurdes. Pour autant, ces deux œuvres n'en restent pas moins des œuvres, mais créées par une I.A, on présume que cette absurdite n'a aucune valeur sémiologique, aucun sens secret à déterminer par l'analyse, activité follement amusante à l'origine rien que de toute la science, la presse et la religion.

Il n'y a donc ni vision, ni message, ni sens dans ces œuvres qui utilisent seulement le fonctionnement de l'imagination humaine comme modèle, et non sa rationalité.

Il est évident, dans un second temps, que l'I.A peut accomplir des tâches qui suivent une rationalité humaine.

Dés lors, ce que l'IA ne peut nous apporter est précisément cette alliance entre notre rationalité et notre créativité qui fait émerger des œuvres comme la septième symphonie, Star Wars ou Harry Potter.

L'absence totale de sens qui émerge de l'I.A nous donne à voir un futur philosophique : les philosophes sont les acteurs de demain, les futurs partenaires de l'Ia afin de remettre du sens dans l'action de cette nouvelle technologie que nous connaissons si peu, et que nous commençons tout juste à appréhender.