Ce que masquent les poncifs de Nicole Belloubet sur « les droits du justiciable » : des juges qui s’en tapent !

Parmi ces obstructions, celle passive des « avocats de votre ressort dans leur multitude », et celle active de l’un d’entre eux qui se distingue par sa « place prééminente dans deux cercles d’influence, droit et politique », « mises en évidence et en perspective (on ne saurait détacher leur mobiles des précédents), dans ma plainte du 20/10/2018 devant le TGI-35 », en PJ de mon courrier du 15/11/2018.

Par lettre du 31/12/2018, le procureur Nicolas Jacquet, m’avise de son classement sans suite, agravant ainsi le déni de justice dont je suis victime. J’avais déjà fait remarquer dans mon recours contre son classement sans suite de ma plainte contre l’Ordre [...], qu’il avait outrageusement déformé la nature des faits reprochés, « Discrimination/exploitation de personnes vulnérables », au lieu de harcèlement et entrave à la saisine de la justice. Son nouveau classement ne précise ni la date de dénonciation, ni la partie visée, et réitère la même méthode d’intimidation que le précédent, en mofidiant cette fois-ci les faits comme suit : « Mise en danger d’autrui/Provocation au suicide », au lieu de celui qui était cité dans l’objet de ma plainte « entrave à la saisine de la justice ». Curieusement, c’est la même qualification que m’avait attribué dans son classement sans-suite abusif le procureur de Saint Brieuc, Bertrand Leclerc, dont j’avais relevé qu’elle travestissait celle que j'avais formulée sans ambiguïté, « meurtre avec prémiditation » contre un médecin en situation de conflit d’intérêt, et des complices (autre incohérence troublante, il avait prétendu que ma plainte ne visait pas un médecin, mais le CR de l’Ordre des Médecins !).

Ces recoupements [2] ne font que renforcer la thèse, ou plutôt sa traduction à mon cas particulier puisqu’elle est entre autres sources crédibles soutenues dans le rapport d’un parlementaire assisté de 2 juristes (1) dans l’« ignomineuse indifférence » de ses pairs, cité dans un courrier antérieur, d’un état de droit mis à mal dans des proportions inouïes par un corporatisme maladif protégeant les magistrats voyous.

Je vous demande de bien vouloir engager l’action publique pour cette plainte contre cet avocat prenant sa notoriété pour de l’impunité. Je reste dans l’attente des deux autres recours évoqués.

[1] Quelle raison d’état ai-je contrarié, avais-je ironisé, pour que le Conseil Supérieur de la Magistrature feigne de ne pas comprendre l’objet explicite d’une plainte disciplinaire connexe ? (2)

[2] Et d’autres que vous aurez fait par vous même. Je fais évidemment allusion au faux du notaire dans l’acte de succession, afin de créer la fiction d’une vie maritale effective entre le pensionnaire d’état auquel le médecin a délibéremment ôté la vie, et la concubine de longue date celui-ci. Cf la lettre du 14/06/2013, dénué de référence de dossier, du procureur Gérard Zaug , m’informant qu’il avait (suivant l’usage) sollicité l’avis préalable du président de la chambre des notaires . . . Ultérieurement, j’ai reçu de la comptabilité de l’étude notification d’une régularisation dans le cadre, ai-je été surpris qu’ils le précisent, d’une inspection.

(1) Le rapport de 2014 d’un parlementaire : il s'agit de Jean-Lassalle assisté de Antoine Fontaine et Nadya Saidi. Extrait :

L’examen de ces documents révèle un flagrant relâchement de la morale et des mœurs au sein d’une institution de plus en plus vulnérable et démontre que notre état de droit est hélas malmené. Les témoignages rapportent l’existence d’un corps judiciaire turpide qui fait abstraction de probité et d’honneur, violant régulièrement et en toute impunité les règles du droit au profit d’intérêts privés. Certains magistrats, notaires, experts judicaires, huissiers, greffiers, et avocats abusent de leurs pouvoirs pour entraver le cours d’une procédure et orienter les décisions vers des solutions non équitables, enlisant ainsi les justiciables atterrés dans des procédures sans fin. Les justiciables qui refusent l’abnégation, engagent des combats avec comme ultime arme, le droit et la loi. Pour ceux qui ont les moyens financiers, très vite ils se rendent compte que le coût des procédures cause leur ruine. Pour ceux qui au contraire n’en ont pas les moyens, c’est l’aide juridictionnelle qui est engagée avec la probabilité d’être refusée pour peu que le justiciable n’ait pas su motiver sa demande.