Ce service public qui recule sur tous les fronts

Il ne faut pas confondre :

- service public et secteur public : si SNCF et EDF appartiennent au secteur public par suite de nationalisations de compagnies privées déficitaires, les deux notions sont indépendantes l’une de l’autre. Un service public peut être rendu par des entreprises privées ou des associations. C’est le cas de la distribution de l’eau, ou celle des soins médicaux, et même de l’enseignement (écoles privées sous contrat et subventionnées par l’État) . Inversement, une entreprise publique ou même une administration peut mener des activités étrangères au service public pour équilibrer son budget.

- service public et système monopolistique : un service public peut être exercé dans un cadre concurrentiel (télévision, courrier, médecine).

- service public et « au service du public » : certaines administrations publiques n’ont pas pour objet de fournir des prestations directes à des usagers. C’est le cas des inspections du travail qui assurent le respect du code du travail mais n’offrent pas de prestations à proprement parler.

- service public et puissance publique : qu’il s’agisse des rois, puis à leur suite les états de toute nature qui leur ont succédé, la classe dominante assure la pérennité de son pouvoir à travers l’exercice des activités dites régaliennes, l’armée, la justice et la police. L’affaire Benalla est un symptôme évident de troubles physiologiques de la puissance publique de l’état dans un pays où certaines fonctions régaliennes sont susceptibles de passer soit au privé, soit à une superstructure européenne.