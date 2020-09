Ce ténor du barreau qui aggrava les circonstances d’une victime de déni de justice

« enlisés dans des des procédures sans fin », aux mains de « magistrats, notaires, experts judicaires, huissiers, greffiers, et avocats agissant par pure solidarité 'avec le réseau' » : si les citoyens ne veulent pas que ce constat tiré de « ce rapport qui dérange », ne s'applique un jour à leur cas, ils doivent connaître les dessous de la justice. Dans le cas de l'auteur, ça fait 5 ans qu'il est enlisé, à tenter de faire juger l'homicide volontaire d'un parent vulnérable, commis par un médecin au service de déséquilibrés. Exemple concret d'obstruction, avec un extrait de plainte c. un avocat bien en vue, et le parcours qu'elle a connu.

Extrait de plainte

Me [X] est un avocat chevronné, et même, pour paraphaser un journal régional[1], « favori des criminels aux prises avec la justice » (dans l’article cité, il pose en veste et T-shirt sur lequel est imprimé une insigne de shérif). Cette indication pouvait laisser penser qu’il avait les épaules assez larges pour prendre mon dossier, mais excluait qu’il ne sache par quel bout le prendre. Devant ce dillemme, j’ai attendu le 19 pour lui faire part de mon soupçon qu’« il me faisait marcher ». Il a lui même répondu qu’il « avait pris connaissance de mes différents messages », et avait « besoin de plus de temps pour étudier le dossier ».

En laissant courir mon ultime relance, du 8 mars 2018, le temps passé à attendre sa décision, près de trois mois, a été en vain. Il ne s’y serait pas mieux pris pour gâcher mes chances de me constituer partie civile pour le « lourd préjudice » annoncé dans le mail d’introduction, et circonstancié, entre autres, dans le mémoire.

Sans prétention d’exhaustivité du fait de mon dénuement juridique, ses actes appellent

les qualifications suivantes :

— Vol (du dossier)

— Harcèlement

— Entrave à la saisine de la justice

Collaborer activement à l’entreprise de sape commencée par le procureur en 09/2015, avec son classement sans suite illégal au regard l’article 79 du C.P.C (« l’instruction est obligatoire en matière de crime », point que je n’ai découvert que tardivement), aurait été conforme, de la part de Me [X], au code d’honneur de ces réseaux officieux parasitant le pouvoir judiciaire dans l’indifférence d’une « classe politique consentante » selon le rapport déjà cité []. Or, Me [X] tient une place prééminente dans deux cercles d’influence, droit et politique. Non qu’il faille assimiler la position sociale de Me [X] à une disposition systématique au réflexe corporatiste, mais elle renforce, dans son cas, la vraisemblance d’un tel mobile.

D’ailleurs, cette explication n’est pas nécessaire a établir le caractère intentionnel, justifiant une poursuite pénale contre lui, du préjudice qu’il m’a causé. Son état de sachant, et le fait qu’il ait agi à l’opposé de l’idéal qu’il est censé servir, suffisent. Par contre, cette conjecture a pour corrolaire la suspicion de ce cette qualification additionnelle :

— Recel de trafic d’influence

En ayant prétendu dans son classement que ma plainte visait le Conseil Régional de l’Ordre des Médecins au lieu du médecin que j’accuse de « meurtre » d’un parent vulnérable (et non, comme il l’a également travesti, de « provocation au suicide »), le procureur saisi de ma plainte initiale, avait montré du doigt cette institution comme l’entité dont il avait prévenu les attentes. En même temps que lui, le président du conseil régional, a donné le coup d’envoi des flagrantes entraves qui suivraient (8) , à la procédure disciplinaire aboutissant au jugement caricatural évoqué plus haut, rendu sur l’avis du rapporteur dont « le texte de l’exposé de l’affaire présenté à l’audience peut au demeurant ne pas être écrit » (9) . Autant d’indices qui désignent cet ordre, dont le « contrôle du respect de la déontologie médicale s’avère très décevant » selon la Cour des comptes[3], et plus spécifiquement la représentation régionale en question, en suspect idéal d’un éventuel retour d’ascenseur pour Me [X].

Suite

La lettre du plaignant au procureur avait pour objet « Plainte contre Maître [X] pour entrave à la saisine de la justice », qualification reprise et complétée dans le mémoire qui l'accompagnait. Le parquet a dénaturé faits et partie adverse, réitérant ainsi la pratique de son prédécesseur. Pour cet avis de classement (et d'autres), le plaignant s'est porté en recours devant le Procureur Général, lequel a confirmé le classement sans suite avec pour justification « les faits que vous dénoncez ne sont pas de nature pénale » Le plaignant a également porté plainte devant le barreau, qui a prétendu ne comprendre de quoi il retourne.

Note

De légères modification ont été apportées à l'extrait de plainte, afin d'anonymiser cette affaire. L'on pourra toutefois se rapporter aux liens pour vérifier que c'est authentique.