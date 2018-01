Céline, Charlie, #balancetonporc, censure d’Internet, RT : la liberté d’expression en danger ?

« Les caricatures grossières de leurs critiques me confortent dans l’idée que cette tribune était utile pour rééquilibrer un débat, qui, s’il est absolument nécessaire et utile au progrès de notre société, pour faire reculer les agressions, peut avoir un côté obscur en versant dans cet hygiénisme extrême anglo-saxon ... »

Quel « débat » voudriez-vous rééquilibrer, quand des intellectuel(le)s réagissent à une « culture » mondialiste du slogan - formaté en maximum 140 caractères - pour être ensuite twitté ou liké en meute ?

« Plus globalement, cette nouvelle séquence est inquiétante car elle semble indiquer une forme de crispation et de raidissement contre la liberté d’expression, qu’illustre le caractère de plus en plus agressif de ceux qui ne sont pas d’accord avec le camp adverse. »



En régime de Pensée Unique, « TINA », le totalitarisme néo-libéral ne tolère aucune remise en question des options macro-économiques qu’il nous impose. Les seules options restantes au maintien de la mascarade démocratique et d’un semblant de débat portent donc sans surprise sur la critique du totalitarisme religieux - auquel il prétend en fait se substituer ! - et sur l’évolution des mœurs ! Et quand l’émergence de l’aristocratie mondialiste a pour corollaire l’appauvrissement massif des populations européennes nord-américaines et mondiales, on comprend volontiers l’urgence pour le « progressisme » contemporain de produire slogans et revendications destinés à toujours mieux brouiller les repères et enfumer l’opinion quant aux réels enjeux sociétaux.

Quand la liberté - qu’elle soit d’expression ou toute autre - ne s’envisage plus que comme slogan publicitaire avec toujours moins de choix quant aux produits qu’elle permet d’encore consommer (même langue de bois de rigueur sur toutes les chaînes et dans tous les journaux), il n’y a guère lieu de s’étonner de la chasse aux « fake newis » et autres entraves à son authentique exercice.

Et pour en rire un peu, je vous renvoie à l’excellente et fort savoureuse tribune de Frédéric Lordon sur le sujet !