Ces Français qui s’exilent parce qu’ils « ne reconnaissent plus la France »

Présente ! Je me reconnais parfaitement dans cet article. Je suis en train d’organiser mon exil définitif avec une légèreté d’âme qui me surprend moi-même, c’est comme un soulagement. Mon déménagement définitif est prévu pour septembre, un exil ça s’organise le plus sérieusement du monde ... Et j’’ai juste l’impression de revivre après deux années mises entre parenthèses à cause de la démence d’un gouvernement d’incapables.

Il est vrai que l’on échappe pas à l’hydre mondialiste en s’exilant puisque cette dernière a tissé sa toile partout , mais en s’éloignant de la France on redécouvre une certaine douceur de vivre. On profite d’un coût de la vie qui est juste et qui permet de vivre confortablement. De se loger confortablement aussi, fini les clapiers de 60M2 à des prix inabordables . De manger bien et sainement. Un sentiment de sécurité également, on peut porter des bijoux et s’habiller avec des jupes ras la foufoune et bronzer aux terrasses des restaurants . Ben oui....L’herbe est plus verte ailleurs qu’en France mais est-ce vraiment difficile ?



La France est le pays le plus taxé au monde , les gens y font la gueule évidemment, ils se font voler du matin au soir. Et quand ils sortent dans la rue, ils ne reconnaissent pas leur pays ! Les kebabs poussent comme des champignons. Des voilées et des boubous exotiques partout. Des migrants errent comme des âmes en peine dans les rues, d’autres sont allongés à même le sol, drogués ou alcoolisés, je l’ignore , mais cette tiers-mondisation de notre pays a défiguré à jamais nos villes, nos provinces, et même nos villages. A Vichy la grande Rue de Paris a été rebaptisée par les vichyssois Rue de Bamako-sur-Allier ! Si ce n’était pas si tragique, on pourrait en rire, moi je préfère me barrer !

Comment, et pourquoi le peuple de France accepte une chose pareille ? Pourquoi les français votent toujours pour ceux qui détruisent leur pays ? A ce niveau-là, c’est carrément de l’autisme .