Comment on modifie nos opinions

C’est l’application de la relativement bien connue fenêtre d’Overton, et nos saigneurs sont coutumiers du fait . Le recours constant aux « spécialistes » auto-proclamés ou vendus à grands renforts de passages à la télé est évident pour tout esprit critique et a un effet extrême sur les plus malléables . On l’a bien vu avec le couillonavirus et le défilé permanent de blouses blanches qui ne voient jamais un patient à moins de vingt mètres mais « savent » et monopolisent le temps de parole , les vrais spécialistes étant soit bannis d’antenne, soit dénigrés par tous les moyens ...

Vous prenez l’exemple du cannibalisme, mais prenez donc le temps de réfléchir un peu sur la manière perverse dont, après avoir retourné le cerveau de la majorité (en parvenant à faire penser que rejeter le LGBTisme et l’homosexualité/pas violemment,hein, juste dire qu’on est contre et qu’on aimerait un peu plus de discrétion /, ce serait le pire des crimes...) sur ce sujet précis, qui devrait être l’exception et dont on fait la règle (sauf en Russie, d’où le haro médiatique...) on tente de faire évoluer les mentalités autour de la pédocriminalité (ne serait déjà qu’en parlant de « pédophilie »...) pour tenter d’en arriver à faire croire qu’il s’agirait d’amour ...