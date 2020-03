Comment va se dérouler le BAC 2020 après le confinement ?

Depuis le 16 mars 2020, les établissements scolaires sont fermés et les élèves bénéficient d’un enseignement à distance dans le cadre de la continuité pédagogique. Si cet arrêt des cours a été vu comme une aubaine pour certains, nombreux sont ceux qui, au contraire, s’inquiètent. Élèves, professeurs et parents, s’interrogent sur les épreuves du bac 2020 et s’inquiètent pour l’avenir de cette « promotion COVID ».

Un confinement imposé dans la dernière ligne droite

La fermeture des établissements scolaires, le 16 mars dernier, est intervenue 3 mois quasiment jours pour jour avant le démarrage des épreuves du bac, prévu le 17 juin 2020.

Fortement mis à l’épreuve pendant le confinement, élèves et professeurs travaillent dur pour maintenir la continuité pédagogique. Cependant, si la reprise des cours est, à ce jour, prévue le 4 mai 2020, rien ne permet d’affirmer que ce sera effectivement le cas. Le ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer, a exprimé ses réserves ce lundi sur Europe 1 et a reconnu que si « le 4 mai est le scénario privilégié » il était tout à fait envisageable que la rentrée puisse avoir lieu plus tard. Tout dépendra de l’évolution de l’épidémie. Cependant, dans l’intervalle, professeurs et élèves risquent fort de s’essouffler en essayant de maintenir l’enseignement nécessaire au passage des épreuves du Bac.

À ce sujet, les interrogations sont nombreuses. Les épreuves vont-elles êtes maintenues ? Vont-elles seulement être possibles ? Zoé, 17 ans, en terminale S, affirme, confiante : « Ils vont le faire facile pour compenser le confinement, sachant qu'en plus, ils ne peuvent pas se permettre de redoublement avec la réforme ». Sa sœur Charlotte, actuellement en première se montre plus pessimiste. Elle doit passer les épreuves anticipées de français le 17 juin après-midi et commente « On ne sait pas trop comment ça va se passer, si les épreuves vont pouvoir se dérouler ou pas ».

Déroulement des épreuves du bac 2020, quelles sont les solutions envisagées ?

Il semblerait qu’à ce jour, deux hypothèses soient envisagées par le ministre de l'Éducation nationale qui réfléchit aux solutions, en étroite collaboration avec les organisations syndicales et les représentants de parents d’élèves.

La première hypothèse, la plus optimiste, est le maintien des épreuves du bac aux dates initialement prévues. Elle est évidemment conditionnée par la fin de l’épidémie de coronavirus et la réouverture des établissements scolaires.

Une seconde hypothèse envisage la prise en compte du contrôle continu pour valider l’obtention du bac. Avec éventuellement des épreuves de rattrapage à la rentrée 2020 pour les élèves présentant des dossiers trop justes.

Le gouvernement devrait se positionner sur le sujet en milieu de semaine.

Quelle que soit la décision prise, écoles, enseignants et gouvernement devront s’assurer que la promotion des bacheliers 2020 ne sera pas lésée.

