Commission Nationale... « Laissez donc au gardien ! »

Laissez le donc au gardien ! C’est ce qui a été répondu au carnet de doléances suite aux émeutes de banlieue de 2005. L’association AC Le Feu en 2006 avait recueillie vingt milles propositions afin d’améliorer la situation et avait pondu un rapport circonstancié : Le president de l’assemblée de l’époque (JL Debré) avait seulement répondu du haut de son perchoir et de son mépris : « laissez donc le dossier au gardien... » Il doit encore y pourrir ce pauvre dossier. Alors, cette Commission Nationale du débat public (CNDP) sauce Macron/Philippe/Jouanno, ressemble terriblement à une commission lambda, qui accouchera d’un rapport que personne ne lira. Comme il faut un/une présidente, Chantal Jouanno 14 milles balles par mois, annonce tout de go que : « Au vu de la défiance que ressent la population envers les institutions, la CNDP n'organisera pas directement les débats entre citoyens »... Un débat public sans débat direct, et ce n’est pas de « la défiance », chère présidente, mais de la haine envers et contre les institutions qu’il aurait fallu écrire... Comme il faut contrôler, car, sont bien trop cons ces français ou trop dangereux peut être ces temps ci, la Chantal sera là pour enterrer le bébé ; il n’en sortira rien, un rapport sera écrit et... Remis au gardien. On devrait un de ces, allez fouiller dans sa loge car à mon avis, toutes les pépites de la république y reposent. En Russie selon Poutine c’est « aller les chercher jusque dans les chiottes », chez nous c’est « déposer chez le gardien »... Autres cieux, autres démocraties ; mon cœur balance entre caviar et potée dans les choux !

Le Débat...ahah !

Avant de commencer et ca donne le ton, la Jouanno droite dans ses collants nous dit à propos de sa commission (la grosse ou la petite ?) : « l'un de ses piliers sera la proximité », mais plus loin : « la CNDP n'organisera pas directement les débats entre citoyens »... De la proximité/proche, éloignée/lointaine quoi ! C’est normal sa manière de fonctionner ; ils/elles souffrent tous du syndrome de macronite aigüe : dire le contraire de son inverse, vis et versa, versa-vis et tour de vis. Si vous avez ce genre de programmation dans votre tite cervelle, Welkom to macron.com et le sens de l’effort.

Mais qui est cette Jouanno de la couronne ?

A 49 ans, visez son tableau de chasse, elle sera tranquille le jour de la retraite venue...

Présidente de la Commission nationale du débat public – Sénatrice - Présidente de la délégation sénatoriale aux droits des femmes – vice présidente du conseil régional d'Île-de-France - Ministre des Sports - Conseillère régionale d’ile de France - Secrétaire d'État chargé de l’écologie – ex UMP – ex UDI – Aujourd’hui au service de LREM – bien sûr énarque. [1]

Elle est le parfait exemple du genre d’individu que nous devons faire dégager et mettre au rencard (sans indemnité) qui freine le pays depuis au moins 40 ans. C’est vraiment ça que demandent les gilets jaunes : la clique, l’oligarchie, les hauts fonctionnaires au dessus de tout : DEHORS !!!

Ah la belle commission :

« La méthode d'organisation a été "esquissée" par une phase de consultation préparatoire durant laquelle elle a rencontré énormément de monde : syndicats, associations d’élus, associations caritatives, les partis politiques, le Conseil économique et social, etc. Résultat : « nous avons esquissé la méthode d'organisation, assure-t-elle »... [2] Les gilets jaunes ? Peau de balle, pourtant c’est eux qui provoquent cette commission. Mais, on fait à l’ancienne : blablater avec les comparses habituels sans bien sûr adresser la parole à la plèbe la plus concernée : bien trop primaire pour comprendre ces grands esprits...Qui restent entre eux, se mordent la queue, tournent en rond...Points !

La bois de Chantal nous ressort « sa proximité » afin d’être « des facilitateurs du débat public ». « Si une association, un syndicat, un maire de village ou encore un comité de quartier veut porter un débat sur son territoire, on mettra à disposition un kit de méthodologie pour donner des conseils sur l’animation »... [3] Un kit de méthodologie ! (Je te dirais bien où te le carrer ton kit). Pourquoi pas le nommer « boite à pandore ? » Elle nous prend vraiment pour des buses et a reçu des ordres d’en ho, afin de ramener tout ce beau mouvement gilets jaunes populaire dans des rails déjà bien reconnues, qui miracle, savent noyer le poisson...Et oui, aujourd’hui les rails noient, et moi je raille ! Quant à vous, déraillez-vous ? Ce qui est certain, c’est que nous dérouillons tous !

« Plus con/concrètement, les personnes et les organismes souhaitant organiser un débat devront d'inscrire sur une plateforme numérique. Pour recevoir la parole des citoyens, la CNDP pourra aussi ouvrir des stands, par exemple sur les marchés... » [4] Sur quel marché vas-tu aller ma Chantal ? Que nous te balancions sur le chignon des kilos de tomates pourries. En plein délirium ca continue : « chaque région organisera « une assemblée délibérante »...Et délirante ? A coups de calva. « Rassemblant des acteurs de la société civile et des citoyens sélectionnés sur tirage au sort. Le résultat du débat national sera enfin « synthétisé dans un rapport... » [5] Nous y voila, qui sera enterré en grandes pompes dans la loge du gardien de l’assemblée... C’est peut être pour cela que les gilets jaunes depuis des semaines s’entêtent sous les coups de matraques et de flashballs de se poster devant le batiment de l’assemblée... Ce qui les intéressent ne sont pas les pitres dans la boite à des-putés, mais c’est la loge...Pas maçonnique banane ! Mais celle du gardien qui s’appelle Bébert le gitan ! Alors, Bébert président ? Jouanno au poteau ! macron démission (à l’étranger), pour qu’on te voit plus jamais-jamais ! Hit the road Jack, and don’t come back no more !