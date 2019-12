Communiqué de la profession de Médiateur concernant les tensions et conflits sociaux 2019

A l’exception des syndicats ’réformistes’, ce qui est proche de l’insulte en France, le syndicalisme ou la politique se situe toujours dans l’opposition, dans l’incapacité de négocier un compromis (considéré comme une trahison).

Les gouvernements ont une large part de responsabilité, mais les ’partenaires sociaux’ aussi. Nous somme un peuple infantile.

Les pays du Nord et la Suisse doivent nous observer avec amusement ou consternation.

Et pour ce qui est de ’la défense des services publics’, on voit bien dans quel mépris sont tenus les usagers qui les font vivre. Le service public en France c’est la planque, la carrière dissociée de toute appréciation des qualités personnelles, et des privilèges issus d’un temps où le travail était effectivement très dur, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.