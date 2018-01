Série d'articles afin de comprendre le mouvement de transition à travers la lecture du manuel de transition écrit par Rob Hopkins.

Il était une fois,, dans une ville d’Irlande, un professeur de permaculture et ses élèves qui visionnèrent The End of Suburbia, un documentaire traitant du pic pétrolier imminent. Nous étions alors en 2005, celui-ci s’annonçait d’ici quelques années, 2008 pour les plus pessimistes, autour de 2012 pour les autres, mais une chose est sûre il arriverait. Le professeur et ses élèves eurent alors l’idée de trouver des alternatives qu’ils connaissaient autour d’eux qui permettraient d’aller dans l’autre sens. Puis, par la suite le projet de la classe fut de faire un Plan d’Action de Descente Énergétique (PADE) ; l’idée serait d’imaginer des idées et actions que l’on pourrait poser localement pour que la dépendance au pétrole de la ville soit proche de 0. Le projet se termina par un congrès en juin 2005 : Fuelling the future (Fournir l’énergie de l’avenir, des élus locaux et de spécialistes internationaux vinrent pour y assister.

L’année d’après, le professeur qui vivait dans la ville de Totnes, décida avec d’autres de fonder un groupe nommer : Totnes Transition Town (Totnes Ville en Transition). De fil en aiguille cela donna l’inspiration à d’autres de fonder leur groupe et de là, par la suite, naquit le Réseau des villes en transition. Au moment de l’écriture de l’article, le site du réseau recense environ plus de 900 initiatives locales et des regroupements nationaux. Parti d’Angleterre, c’est maintenant un mouvement présent dans le monde entier. Nous pourrions dire que c’est un mouvement international, mais ce serait tronqué sa vrai nature : le principe du mouvement de transition c’est qu’il met en avant le retour au local, la résilience et l’autonomie à petite échelle.

Alors que le projet Horizon Transition nous emmène à visiter différents groupes de villes en transition en Amérique du Nord, nous nous rendons compte que bien que sa croissance ait été rapide, le mouvement reste assez peu connu en dehors des cercles militants. Cheminant sur la voie de ces groupes, il me semble bon de s’arrêter quelques instants afin de revenir aux sources de ce que l’on nomme maintenant « Le mouvement des initiatives de transition ».

En 2008, fort de son expérience, Rob Hopkins, écrivit un livre : « Le manuel de transition », 11 chapitres pour expliquer ce qu’est le pic pétrolier et la problématique du changement climatique, mais aussi des explications sur ce qu’est la permaculture, comment fonder son initiative : en gros, comment amener le monde à changer globalement en faisant sa part locale. Afin d’expliquer ce qu’est le mouvement de transition, nous allons passer au travers les différents chapitres du manuel que Rob Hopkins a écrit en 2008, il offre une bonne introduction aux problématiques de base, mais aussi sur des pistes de solutions qui ont fait leur preuve. La version française du manuel offre deux chapitre supplémentaire, la transition au Canada et celle en France.

En faisant le projet d’Horizon Transition nous sommes amenés à rencontrer beaucoup de citoyens proches de ce réseau, de ces idées. Nous voyons les difficultés, les contradictions, les réponses, les joies, les solutions que chacun apporte à sa manière. Partager les idées et les savoir est l’essence même du projet, mais au fut et à mesure que l’on avance, il nous semble important aussi d’essayer d’avoir une réflexion collective sur ce sujet. En faisant cet exercice de compréhension du mouvement de la transition, le but est aussi d’avoir une réflexion collective sur ce sujet. Comment les populariser et essayer de bien les comprendre pour pouvoir soi-même les expliquer. Comment s’organiser ? Jusqu’où aller ? Quelles sont les problématiques écologiques ? Et le rôle du politique dans tout ça ?

Initialement posté sur mon site Horizon Transition