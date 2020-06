Conditions des noirs : la France n’est pas les USA

La mort de George Floyd, assassiné par un policier sous la caméra d’un passant sans intervention de ses collègues, a provoqué une vague d’indignations aux États-Unis et dans le monde. En France, cela a suscité une manifestation illégale pour Adama Traoré mardi à Paris. Par-delà l’opportunisme d’un tel rassemblement, ici, comparaison n’est vraiment pas raison.

Inégalités, communautarisme et violences

Bien sûr, il peut y avoir des actes de racisme commis par des forces de l’ordre. Ils ne doivent pas être tolérés et être sanctionnés, s’ils le méritent, ce qui en général le cas en France. Pour de simples propos racistes, deux policiers avaient été suspendus en avril . S’il y a des dérapages en France, la situation dans notre pays n’a rien à voir avec celle des États-Unis. Même la comparaison entre George Floyd et Adama Traoré n’est probablement pas pertinente, le premier n’ayant absolument pas résisté aux forces de l’ordre. Outre-Atlantique, le meurtre semble tellement caractérisé que le policier a été inculpé pour homicide volontaire et ses trois collègues pour complicité . Les images du policier qui appuie son genou sur le cou de sa victime sont glaçantes de violence et d’inhumanité, alors même que sa victime lui dit qu’elle ne peut plus respirer. Comment ne pas comprendre l’émotion suscitée ?