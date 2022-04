Couvrez ces seins que je ne saurais voir !

@Séraphin Lampion

Formidable !

Elle a eu une jeunesse .... !

Pas mal fichue par ailleurs !

Naturisme dans les pays du nord , Allemagne de l’est (coté Baltique) très répandu .

Compensation par rapport à un soleil plus rare ?

mais pas seulement .

Etat d’esprit .

Ce n’est pas l’Eglise catholique qui aurait favorisé un tel mouvement .

Chez elle fallait se couvrir , fallait cacher son corps ,éviter tout contact mê me visuel , objet répugnant pour nos prêtres y compris le désir ...

Tout ce qui est nudité , sexe , corps est entaché de culpabilité , de faute , de honte etc etc ...

Fabrication d’une névrose collective .

Et d’une immense hypocrisie .

Le culte à la vierge Marie qui aurait eu un enfant via « le saint esprit » et dans le dos de Joseph , son mari , est sidérant .

Et dire qu’on en est encore là !