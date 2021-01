Covid, obésité et malbouffe

Voilà des mois que les média nous serinent que le reconfinement est inévitable, que certains pays le font, que le monde entier est dérouté. Mais on parle trop peu de la clientèle des services de réanimation qui donne pourtant à réfléchir…

Il y a déjà plusieurs mois, j’avais noté qu’une forte proportion des personnes admises en réanimation étaient âgées et souvent porteuses de pathologies lourdes comme le diabète, l’hypertension et les problèmes cardiaques ou pulmonaires. On avait également évoqué les obèses, mais sans que cela fasse réagir. J’avais même pensé que les États-Unis, qui n’étaient pas encore fortement frappés, « morfleraient » tellement l’obésité y est un fléau national. Récemment, on apprenait que le taux de mortalité Covid au Chiapas (Mexique) bat des records parce que Coca-Cola a tellement envahi cette région (outre la drogue) que même les sacrifices traditionnels aux divinités se font avec du Coca-Cola ; là-bas, on ne sait plus boire de l’eau.

En France, 47% des lits de réanimation sont occupés par des obèses pour cause de Covid. Et les obèses constituent 40% des décès liés au Covid ! On ne dit pas s’il faut y ajouter les grands vieillards qui forment une forte proportion des décédés (âge médian : 83 ans), ou si les deux domaines se recoupent. Mais quand on visite les maisons de retraite, désormais appelées EHPAD, on voit davantage de vieillards décharnés que de vieillards enveloppés.

Une maladie, vraiment ?

Aujourd’hui, le tabac (totalement) et l’alcool (partiellement) sont devenus les péchés suprêmes de notre société hygiéniste. Maudit soit celui qui fume un petit cigare sur un quai de gare ouvert à tous les vents ! Bientôt, peut-être, interdira-t-on Columbo à la télévision. En revanche, l’obésité fait partie de ces sujets tabous qu’il vaut mieux éviter. Si de plus en plus de gens sont trop gros, ce n’est pas leur faute ; comme l’alcoolisme, l’obésité est une maladie – sous-entendu : seulement une maladie. Les personnes obèses ont donc droit à toute notre commisération et aux cures d’amaigrissement remboursées par la Sécurité Sociale, auxquelles elles reviennent fréquemment sans le moindre résultat durable.

Combien de fois me suis-je retrouvé derrière une grosse dame ou une grosse fille, dans ma boulangerie préférée, prenant cette personne en pitié, me disant qu’elle n’avait vraiment pas de chance… jusqu’au moment où elle commandait une ou deux pâtisseries et, éventuellement, une bouteille de soda américain. Il était midi : moi, je ressortais bêtement avec mon pain quotidien… Ou cette sortie au restaurant avec quelques connaissances, dont une brave dame ne sachant plus quoi faire de son ventre… qu’elle a rempli de deux grosses pizzas alors que tous les autres n’en ont mangé qu’une (« je ne comprends pas, l’entend-on dire en parlant de son poids : je ne mange rien ! »). C’est bien connu : les alcooliques ne boivent qu’un petit verre de temps en temps, et les ventripotents ont un appétit d’oiseau.

J’ai vécu assez de décennies pour me souvenir que, dans mon enfance et même dans ma jeunesse, des obèses il n’y en avait quasiment pas. À part notre marchande de poisson chez qui il s’agissait d’une pathologie évidente, et une autre dame si énorme que son mari devait littéralement l’extraire de sa 203 quand il la conduisait à la messe (la malheureuse devait avoisiner les 200 kg et paraissait souffrir perpétuellement), tout le monde était relativement mince. C’était une époque où les parents ne nous laissaient pas piller le frigo, où on mangeait équilibré, où on ne gaspillait rien parce que les fins de mois étaient difficiles, et où les enfants buvaient de l’eau du robinet. On parlait à l’époque d’avoir un « ventre de propriétaire » ; le bide était un signe d’opulence. Aujourd’hui, tout est inversé : les riches font du fitness, du jogging et mangent bio, tandis que les pauvres se vautrent devant les écrans et achètent des cochonneries dans les supermarchés parce que, proportionnellement, la nourriture est beaucoup moins chère que dans les années 1960-70 et surtout, que la mauvaise bouffe est moins chère que la bonne.

La malbouffe organisée

Quand les « soixante-six millions de procureurs » se réveilleront, au lieu d’intenter des procès en tous genres contre des politiciens qui sont en déroute autant que nous le serions à leur place, ne feraient-ils pas mieux de faire le procès des potentats nationaux et locaux qui ont laissé s’installer des fast food un peu partout et pas seulement à Millau (quatre McDo dans mon agglomération de 100 000 habitants, sans parler de KFC et autres), qui n’interviennent pas dans la politique tarifaire de l’agroalimentaire, qui subventionnent des fermes de 1 000 vaches tout en jurant qu’ils aiment la paysannerie, les mêmes qui ont laissé nourrir les herbivores avec des farines animales, entraînant les conséquences dramatiques qu’on a vues il y a vingt-cinq ans ? Monsieur Biden va-t-il s’en prendre à tout ce système qui fait que les États-Uniens ont une santé désastreuse : viande aux antibiotiques et aux hormones, pâtisseries abjectes et chimiques, céréales dopées aux engrais, sodas pourvoyeurs de diabète, etc ? Oui, Donald Trump, par son impéritie volontaire, doit être mis en accusation pour au moins une partie des 400 000 décédés du Covid auquel Joe Biden et Kamara Harris ont rendu sur le Mall un émouvant hommage la veille de leur investiture. Mais au-delà de Trump, c’est toute une fédération qui a sombré dans une véritable décadence alimentaire et sanitaire, qui se suicide avec sa malbouffe. Il était inévitable que le Covid frappe dur là-bas : voilà qui est fait. Même analyse pour le Royaume-Uni où l’obésité offre un spectacle peu ragoutant au touriste.

Le nouveau catéchisme

Revenons en France : M. Véran (avec son armée de scientifiques, irrécusables grands-prêtres des temps modernes) nous fait régulièrement les gros yeux, promet des bons points pour bon respect du couvre-feu tout en brandissant la punition d’un reconfinement si le couvre-feu ne donne pas les résultats escomptés. Mais il ne commente pas le fait que presque la moitié des lits de réanimation sont occupés par des gens qui mangent trop et trop mal, avec la passivité ou la complicité des gouvernements successifs, y compris le sien.

Je sais parfaitement qu’il y a des formes d’obésité qui sont peu, voire pas liées à la quantité ni même à la qualité de la nourriture consommée. On va me citer des quantités de cas particuliers : je ne les oublie pas, j’en connais. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle de celles et ceux qui, il y a quarante ou cinquante ans, auraient eu un IMC de rêve. Génétiquement, nous n’avons pas changé en une ou deux générations. Le problème vient donc de nos mauvaises habitudes, de notre laisser-aller, d’une certaine complaisance avec soi-même. Soixante-six millions de consommateurs appelés à obéir à la publicité et au gouvernement.

Parmi les sept péchés capitaux définis par l’Église catholique, figurait la gourmandise, du latin gula, qu’il faudrait plutôt traduire par « goinfrerie ». S’empiffrer, c’était mal. Et d’ailleurs, c’est lié à la notion de démesure, de manque de maîtrise de soi qu’évoquent aussi l’orgueil, l’envie, la luxure, la cupidité, la colère, et même la paresse qui est un excès à l’envers.

Les statistiques de morbidité et de mortalité liées au Covid sont un jugement qui est infligé automatiquement à nos sociétés de consommation, où acheter toujours plus est un devoir national et même international.

Mais la fin de l’histoire, à l’heure où j’écris, est tout à fait immorale : après nous avoir refilé son virus, la Chine affiche un taux de croissance économique insolent pendant que nous périclitons. Mais à qui la faute, si ce n’est à ceux qui, ayant promis « le monde d’après », ne sont pas fichus de fabriquer eux-mêmes leurs masques anti-Covid et les achètent par milliards à ceux qui nous les ont rendus indispensables ?

Je ne sais pas si je vivrai assez pour voir ce monde d’après. D’ailleurs, peut-être mourrai-je du Covid. Poids idéal, certes, mais plus de première jeunesse. Il y a encore une chose que nous devons apprendre : nous sommes mortels, et le gouvernement n’est pas tenu de nous empêcher absolument de mourir… Abd al-Malik a rappelé que nous ne sommes pas qu’un corps, mais aussi un esprit, une âme – or, sacrifier la culture et la spiritualité pour sauver les corps, voilà la logique qui nous est imposée. C’est l’une des rares paroles intelligentes qui émergent de ce concert d’inepties où, le nez sur le guidon, on est en train de rater une réflexion profonde sur le sens de la vie et, aussi, de l’au-delà dont cette vie est l’antichambre.