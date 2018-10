« D’où vient la débilité de nos sociétés ?  »

Précisément, l'hypercommunication d'un hypernarcissisme hypermoderne hyperléger au point que c'en soit une injonction pesante (Gilles Lipovetsky), sécrète ses manque-à-penser, entre les fils d'actualité Facebook, les likes, les pokes, les évaluations, et les quelques dizaines de signes valables dans un SMS ou un Tweet, etc.

Tout cela nous a enconnardé-es, et tout simplement abruti-es. L'ignorance crasse règne, mais l'inéducation familiale n'est évidemment pas hors de cause, sans parler des "jeunes professeurs" qui, depuis 20 ans maintenant, ne comprennent plus eux-mêmes leur dignité, et pas que parce que le métier serait dévalué : ils ont participé à sa dévaluation sans problème, dans l'enthousiasme de "la société ouverte et interconnectée" (ce sont des généralités, qui finalement font une moyenne, sacrément nivelée par le bas en l'occurrence).

On n'a plus d'intelligence que pragmatique, c'est-à-dire court-termiste, spontanée, envieuse et praticiste. Tout cela, sans parler des effets de la domination publicitaire sur nos esprits, adressée aux enfants !

Oh et, nul complot : tout cela s'est passé en ochlocratie, certes "grâce aux" influenceurs. Mais, la plupart des agents d'influence au service des influenceurs, c'est nous. Banalité du mal, qui dispose de toujours et plus de techniques de banalisation, et de moins en moins de centres d'émissions : les Firmes, Agences et autres Consortiums d'intelligence avec les Etats.

Fut un temps où l'on craignait le despotisme d'Etat. Nous avons inventé le despotisme Privatif, et le danger pour la liberté, c'est un peu tout le monde, avec coagulations et constellations autour des influenceurs.