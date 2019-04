Dauphin corse : comme un poisson dans l’eau

Thierry Corbalan, 59 ans, dauphin corse. Thierry est un champion qui relève des défis depuis son grave accident en 1988.

L’histoire est édifiante, racontée, avec émotion, par Thierry Corbalan dans le Petit Corse en 2017. Il y a plus de 30 ans, passionné de pêche au loup, Thierry traverse une passerelle de chemin de fer près de Cannes. Malheureusement, sa canne en carbone touche une caténaire. « C’est l’électrisation avec 25 000 volts… Je suis projeté à quelques mètres du choc électrique et perds connaissance sur la voie ferrée » « J’avais commencé à fumer, mes vêtements étaient en feu », ajoute-t-il. C’est son partenaire de pêche, Daniel, qui prévient les secours. Son entraînement sportif au judo lui a sauvé la vie, car son cœur a résisté au choc. Et c’est encore le sport qui l’a aidé à se réinsérer dans l’existence. Comme nombre de personnes en situation de handicap, après un accident, Thierry, fait le deuil de ses activités, comme le judo. « Le regard des autres aussi était compliqué ». Thierry a perdu ses deux bras dans le choc électrique.

Course à pied

« Mais assez vite, j’ai repris le sport. Particulièrement la course à pied, vers 4h du matin, au début, pour qu’on ne me voie pas. Le sport me permet d’évacuer, il me permet également de me mesurer à des personnes valides. Du coup, il a fini par me faire oublier que je suis handicapé. » Un an après son accident, Thierry Corbalan, qu’on surnomme le Dauphin corse, reprend son travail dans la police. « Avant, j’étais en brigade de nuit. Après, ils m’ont permis de travailler à la radio. Ils auraient pu me réformer, mais j’ai bénéficié de pas mal d’aide en particulier de la part du milieu policier sportif. » Bien sûr, pour lui, le fait de travailler était indispensable. Ce qui lui a permis de passer des concours et de gravir les échelons. La rencontre avec sa seconde épouse a été déterminante : « si je fais tout ce que je fais c’est grâce à Patricia, on est toujours ensemble. »

Jamais fatigué

« Longtemps, raconte Thierry, j’ai fait des trucs sans m’en rendre vraiment compte. Je réalisais de bonnes performances aux semi-marathons ou aux marathons. » Mais des problèmes d’arthrose au genou, suivis d’une opération, l’obligent à abandonner la course. Que pouvait-il faire d’autre ? Habitant la Corse, il a fini par s’entraîner à la nage, petit à petit et de plus en plus. « J’ai commencé par m’inscrire à une course de 6 km avec palmes. Etant novice, et handicapé, j’ai quand même fait 8e sur 14. Puis c’est Franck Bruno, moniteur de plongée, à l’origine de l’association Bout de vie, réunissant amputés et non-amputés, qui m’a invité à son stage. » Il lui propose de réaliser un défi au profit de son association : traverser les bouches de Bonifacio. Dans la foulée, Thierry Corbalan crée son association, le Dauphin corse, et lance lui-même le défi de rallier l’île d’Elbe à la Corse. « Depuis que je nage, je n’ai plus mal nulle part. Je ne suis jamais fatigué. On peut le faire très longtemps, même à un âge avancé. »

13 degrés

Thierry Corbalan est à la retraite depuis 5 ans. Il se consacre entièrement à ses défis en nageant tous les jours, dans une eau à 13 degrés. « La seule chose que je craigne, ce sont les méduses ! » « C’est Pascal Olmeta, l’ancien gardien de but, champion de France avec l’OM en 92-93, qui m’a baptisé le dauphin corse ». De fait, durant ses compétitions, Thierry revêt une combinaison et une grande monopalme. « Ma façon de nager ressemble à celle de ce mammifère marin, avec de grandes ondulations. »

60 km pour ses 60 ans

Pour ses 60 ans qu’il fête en avril 2019, Thierry Corbalan a prévu de réaliser une traversée de 60 km du lac Léman (Saint-Gingolph/Genève) les 26 et 27 juillet prochains. Il s’associe pour ce défi à nouveau avec l’association Sepas Impossible, qui se bat pour aider des malades de la sclérose en plaques. Le 23 juin, il participera à une course de relai à Aydat en Auvergne.

Vice-champion de France police de judo, il a également été champion de France (V3) de nage 2014 (avec les nageurs valides). En 2018, il a réalisé le tour de Corse non-stop à 4 nageurs accompagnés de 4 kayakistes. Il a également été vainqueur de l’épreuve des 3h00 de la traversée de Sète en 2017.

PLuton / A part entière (Fnath)

D.R.