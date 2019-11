De la banalisation du suicide

Laissons de côté les pâles commentaires politiques sur ce suicide. Admettons que les causes d’un suicide sont multifactorielles et que l’un de ces facteurs (geste politique, difficultés psychologiques, financières, manque de soutien familial ou aveuglement, troubles bipolaires...), ou la combinaison de plusieurs facteurs peut constituer le déclic d’un passage à l’acte.

Mon « expérience » en ce domaine et les commentaires imbéciles entendus me permettent de dire qu’il est très difficile de faire parler a posteriori ceux qui se suicident ou qui tentent de le faire et l’instrumentalisation du geste me semble toujours déplacée.