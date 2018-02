De la réthorique nucléaire, à la prostitution scientifique

? ?????

La différence de toxicité entre du plutonium ingéré vs inhale ou injecté est uniquement du au fait que le plutonium ingéré est chié sans quasiment être absorbé.

de plus la toxicité varie énormément selon la composition isotopique du plutonium.

le 238 (celui des sondes spatiale) est le plus toxique (alpha 80 ans) suivi de

241 (beta 14 ans)

240 alpha 6000 ans

239 alpha 24000 ans.(concentré le plus pur possible dans les bombes)

Il se trouve que le plutonium le moins toxique est celui dont les ecolos ont le plus peur

(ma petite dame une demi-vie de 24000 ans vous vous rendez compte !!!)

sans jamais comprendre que plus la demi vie est longe plus l’activité est faible.

« Ce qui est colossal, l’ordre de grandeur pour des contaminations très graves sont de l’ordre de grandeur du mBq. »

milibequerel (mBq) ou megabecquerel (MBq) ? rappel la radioactivité du K40 du corps humain est de 120bq/kg soit 10 kBq/80kg.

de plus relier des bequerel aux sivert ou au gray en irradiation interne necessite de préciser de quel activité il s’agit (alpha beta gamma et a quelle intensité energetique ils sont émis).

ce nartic est une jolie daube