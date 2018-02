Débat, éducation, économie : l’horreur numérique

Alors que certains veulent le beurre et l’argent du beurre pour etre plus riche que les autres, les progressistes auto-proclamés« éclairés » voudraient le progrès sans ses dérives,





Internet sans ses fake news,

la société industrielle sans sa pollution,

le pétrole sans la guerre

l’homme sans sa bêtise,





Une technologie intelligente quoi...

Et puis quand on leur sort les robots, çà va pas non plus..





Ils veulent quoi au juste ?









Mis à part çà, énième bon article...