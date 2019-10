Derrière le voile…

"M. SIFAOUI, bat en brèche la théorie du « grand remplacement » en notant que le nombre des réels ou supposés musulmans de France ne sera jamais assez important « pour permettre à la furie islamiste de prendre le pouvoir ».

Pourquoi ? L’immigration islamique croît en proportion de l’immigration en France. Il y a plus de 400 000 nouveaux étrangers qui arrivent en France chaque année (sans compter les clandestins).

Dans les années 1970, il y avait moins de 10 mosquées en France, aujourd’hui, il y en a plus de 4500 (en comptant les salles de prière) et près de 400 sont en cours de construction).

Le grand remplacement est à la base un programme politique élaboré par l’ONU et l’UE, pour éliminer la population blanche de souche, réfractaire au mondialisme par son héritage identitaire, culturel, cultuel et traditionnel.

L’ONU facilite l’arrivée des masses migratoires en Europe, qualifié officiellement de « migration de remplacement », amenées pour faire face au déclin de la population blanche (alors que les femmes françaises sont encouragées à avorter : 220 000 avortements chaque année en France !).

L’UE travaille en étroite collaboration avec l’ONU pour mener à bien sur une très grande échelle, le remplacement de population, pour « faire en sorte que l’Europe reste une destination attrayante pour les migrants dans un contexte de déclin démographique, notamment en révisant le régime de la carte bleue, en redéfinissant les priorités des politiques d’intégration et en améliorant l’efficacité de la politique migratoire des pays d’origine, par exemple en facilitant les envois de fonds des travailleurs émigrés. »

politique migratoire de l’Union Européenne



La république universelle, et son culte maçonnique basé sur « les droits de l’homme et du citoyen » et de ses libertés individuelles nie l’existence des peuples, leurs traditions, leurs identités, leurs cultures et le bien commun.

La gouvernance mondiale, la mondialisation, la construction de l’UE sont actuellement freinés par les pays ayant une population homogène encore trop blanche aux revendications nationalistes désirant préserver leur identité, leur culture, leurs mœurs (Pologne, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie,...), et qu’il faut affaiblir à coup de millions de migrants (ceux qui refusent les quotas de migrants sont sanctionnés par l’UE).

L’UE mondialiste ne pourra se construire qu’avec une Europe noire.