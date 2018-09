Des femmes sempiternellement envieuses de la jouissance masculine

"L'organe sexuel masculin est la chose la plus légère au monde : une simple pensée le soulève", écrivait Jules Renard avec humour. Sous un angle, il n'avait pas tort. Et au-delà, c'est semble-t-il assez clair : quand un homme éjacule, il a un orgasme, il a joui, fin de la partie. Si c'était si simple ... car la plupart des hommes ne bandent pas, si leur partenaire "n'y est pas" : communication subconsciente non-verbale, corps à corps. Ca n'est pas parce qu'une masturbation fait bander que ça y changera quelque chose : notoirement, rares sont les hommes à pouvoir bander dans une démarche de viol. En tout cas, la journaliste franco-américaine Dora Moutot, elle, juge essentiel de faire de l'orgasme féminin une énième cause avec "T'as joui ?". Une question directe, et surtout conne. Explications.

Restons-en encore à la jouissance masculine une seconde : on se l'imagine facile, mais il y a diverses qualités de l'orgasme masculin, y compris sans éjaculation (plutôt rare celui-là). Inversement, il y a des éjaculations sans orgasme, sans véritable plaisir. C'est-à-dire que le pénis n'est pas le bâton de joie, la sucette sucrée, que l'on croie ou veut croire d'ordinaire, quoiqu'il en ait parfois pour son content et qu'après tout on s'en contente assez bien (hein messieurs ! et est-ce qu'on emmerde ces dames pour autant ?).

Si donc les hommes ne peuvent pas simuler, on aurait trop vite fait de croire qu'ils sont en phase avec leur érection. Tous les films pour jeunes pubères le démontrent, vous savez : l'érection malvenue, l'érection gênante, etc. Or, c'est d'ailleurs sur ce principe, qu'il existe des violeuses : des femmes qui agressent sexuellement des hommes et peuvent en profiter. Imaginez l'angoisse : comment démontrer, hommes, que vous n'étiez pas consentants ? ... et votre honneur (votre virilité) n'en prend-il pas un coup ? ... Au moins autant que l'honneur féminin (leur humanité).

C'est-à-dire que l'orgasme masculin, et plus généralement la masculinité, reste un continent noir, comme disait Elisabeth Badinter en des années où elle ne faisait pas autant polémique (1992). Dans XY, de l'identité masculine : un ouvrage qu'il faut lire, tant il semble que nos sociétés aient régressé depuis.

Alors quoi ?

Alors il est piteux de lire des journalistes qui se sentent trop ouvertes, trop libérées, trop rebelles, trop militantes, trop d'avant-garde, telles que Dora Moutot, nous parler d'orgasme féminin avec la connerie d'un "T'as joui ?". Encore que les femmes soient plus franches entre elles sur ces sujets, dit la vulgate sexiste qui - en l'occurrence - sied bien à "certaines" par trop convenues ès solidarité féminine, surtout devant les hommes.

Finalement, c'est elle, Dora Moutot, qui ignore beaucoup de sa propre sexualité, qui décidément ne fonctionne pas autant par pointes, à-coups, que la masculine. C'est-à-dire que Georges Brassens pouvait bien jouer les mignons, en chantant "95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant" que ça ne changera rien à la non-nécessité orgasmique féminine, puisque les femmes vivent les tendresses peau à peau, coeur à coeur - et pas qu'elles - sur le mode d'une plaisance peu accessible aux hommes, sans parler du plaisir clitoridien à être enceinte. Finalement, Dora Moutot joue de "guêpisme", sempiternellement. Et comme il est fatiguant que les médias, par désir de scoops comme on en fait 1000 autour du sexe, propagent de telles inepties. A un moment donné, ça devrait tomber sous le coup d'une loi contre les fake news, ça ...

Car c'en sont, où de tels "féminismes" finalement, concourent à cet honneur viril et capitaliste ("guêpiste" encore) que de se sentir performant au pieu. Tordu. Eh oui, c'était précisément tout ce qu'un féminisme sain, combattait par le passé ! cette virilité niaiseuse et fanfaronne d'avoir "fait jouir", quitte à être dupée par une simulation ... Bref, les Dora Moutot ne veulent pas voir que les hommes ont changé, et qu'il n'y a pas que la vague des nouveaux pères pour en témoigner.

Sus au mâle ? Pauvres dames ... En tout cas, le risque zéro n'existe pas, pas plus que la réussite totale (hein mesdames !). Quant à faire jouir sa femme, ça restera toujours un honneur viril, mais que ces bonnes petites femmes-là sortent de leurs délires pornographiques multi-orgasmiques de mes deux, parce que même avec les miennes et le mien, je n'éprouve pas toujours de petite mort. Bref : ne soyez pas si envieuses de ma sexualité, malheureuses.

Faire l'amour est la plus répétitive - mais on n'en connaît pas de meilleure - maladresse de l'humanité.

PS. au fait, je t'ai déjà raconté comment je préférais qu'on me la prenne ? car c'est si rare, qu'on me la prenne bien. #tulasmalprise