Des personnes rejettent sempiternellement le père

Qu'ont donc les pères, de quoi ont-ils abusé, quelle est leur faute éternelle, pour que nous éprouvions si facilement du rejet à leur égard ? ... Vulgairement, "ils ont niqué nos mères". Mais est-ce tout ? et pourquoi leur en vouloir alors, puisque sans cela nous ne serions pas là pour ... les rejeter ? ...

Concrètement, il y a dans l'air du temps ces trop fameuses "crises de l'autorité, de la paternité, de la virilité, de la masculinité". Elles sont doublées de "l'anti-patriarcalisme, du trans-féminisme et du genrisme" réflexes contre un passé historique massivement exagéré et caricaturé en tyrannie (comme si l'humanité l'aurait accepté sur le temps long !).

Et faisons le calcul : aujourd'hui, un (nouveau) père de 30-40 ans, est né dans les années '80-'90. Quant aux "anciens" pères, il se peut qu'ils n'aient pas connu la Seconde Guerre mondiale, et uniquement l'expansion économiste d'après-guerre. En effet, un homme de 70 ans aujourd'hui, est né en 1948. De manière générale, on peut dire que cet homme, avec les (nouveaux) pères contemporains, a largement baigné dans l'atmosphère affranchie des années '60-'70 (ou du moins inspirées par elles : les nôtres encore toujours, un demi-siècle après 1968 ... ça commence à dater). Alors pourquoi rejeter sempiternellement le père ?

UN STEREOTYPE DE GENERATION

La figure du père, est devenue un stéréotype de génération. Dans divers médias audiovisuels depuis des décennies, il est l'incarnation de l'anti-progressisme.

Le schéma narratif cliché est le suivant (stéréotype de génération) : papa ne veut pas que fiston voyage, ni que fifille agisse ; maman quant à elle, est compréhensive envers les enfants et modèrent les blocus de papa, à moins qu'elle ne s'y oppose ouvertement en se révoltant et prenant la défense des enfants ... Une situation devenue tellement banale qu'on se demande encore comment lui trouver de l'intérêt scénaristique.

Evidemment, il s'agit surtout en Occident depuis 70 ans, de cultiver toutes nos envies. A ce titre, dans l'ambiance anti-patriarcaliste, trans-féministe et genriste, le bouc-émissaire est tout trouvé. Hélas, quid des situations, où maman s'inquiète des velléités progressistes de papa, galvanisant les enfants autour d'elle pour justifier le rejet du père ? ... Il est vrai que maman a un avantage stratégique certain sur papa : l'affectivité charnelle, le désir sensuel.

Ainsi, même quand papa regarde l'horizon, c'est la moue de maman que surveille les enfants, et papa sera rejeté même s'il est progressite devant maman. En fait, il aura le tort de l'être, à cause de l'inquiétude de maman, et l'on vantera alors un "meilleur" progressisme. "Bah oui", "évidemment", papa a "forcément" tort : ce "salaud" a "niqué maman" et maintenant il "continue de l'embêter" !

Vous voyez le niveau.

QU'EST-CE QU'UN PERE ?

Dans l'ambiance anti-patriarcaliste, trans-féministe et genriste actuelle, un leitmotiv récurrent est de dire que "avant tout, les mères sont des femmes". C'est évidemment rappeler aux enfants l'affectivité charnelle, le désir sensuel, propre à cette femme qui les engendra. Néanmoins, ici, on s'enferme dans un stéréotype d'anti-génération. Bah oui, évidemment, cette femme qui les engendra, c'est une parente, une mère.

L'essentiel étant surtout, d'ignorer la réciproque. En effet, qu'est-ce qu'un père ? sinon avant tout un homme.

Or, cet homme désormais, il est né après 1950, dans l'ambiance anti-patriarcaliste, trans-féministe et genriste. C'est-à-dire que : même à supposer que le passé historique (à caractère patriarcaliste, non-féministe et anti-genriste) n'est pas massivement exagéré et caricaturé en tyrannie (comme si l'humanité l'aurait accepté sur le temps long !) ...

... eh bien, même à supposer que le passé historique n'est pas massivement exagéré et caricaturé, le père est avant tout un homme convivial. Et clairement avec les générations récentes, dans l'optique progressiste. Il serait temps qu'elle lève le pied de la critique.

LE RISQUE ZERO, LA REUSSITE TOTALE, N'EXISTENT PAS

Vivre, même si nos sociétés ont largement réduit les risques, demeure une prise de risque. En fait, si vous voulez minimiser au maximum les chances d'échec, d'erreur et de danger, il faut vous abstenir, vous retenir et vous contrir. C'est-à-dire appliquer radicalement l'adage : "dans le doute, on s'abstient".

En l'occurrence, si plus jamais vous ne voulez qu'un homme "nique votre mère" - et pas que "niquer", et pas que "votre mère" - le plus simple est encore de ne pas en être en un et, accessoirement, de faire en sorte d'ostraciser tout ce qui ressemble de près ou de loin à un homme.

Auquel cas, le suicide et le sexocide semblent logiques, quoiqu'anti-humanitaire. Par exemple, Albert Camus aurait beaucoup à redire de votre révolte, quoiqu'il l'exalta. Et de toutes façons ça n'est pas très droits humains.

