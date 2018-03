Des salafistes prennent la clé des champs

La HIJRA qui est la remigration musulmane se pratique déjà faiblement mais existe. Des musulmans quittent la France pour « pratiquer un islam sain ».

Certains prédicateurs salafistes prêchent pour la HIJRA, car pour les musulmans rigoristes nos territoires sont jugés hostiles à l'islam. Pour L'islam rigoriste, le monde est divisé en deux, la terre de guerre et de mécréance « Dar-al-Harb » et la terre de paix dâr-al-islam :

Des sites internet proposent d'organiser la HIJRA pour les « mouhajir » français. Les pays conseillés sont l'Algérie, le Maroc, ou encore l'Arabie saoudite, le Koweït et la Malaisie.

Allâh a dit :

« Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les Anges enlèveront leurs âmes en disant : « Où en étiez-vous ? » (à propos de votre religion) – « Nous étions impuissants sur terre », dirent-ils. Alors les Anges diront : « La terre d’Allâh n’était-elle pas assez vaste pour vous permettre d’émigrer ? » Voilà bien ceux dont le refuge est l’Enfer.

A l’exception des impuissants : hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller, et qui ne trouvent aucune voie :

A ceux là, il se peut qu’Allâh donne le pardon. Allâh est Clément et Pardonneur. »

[Sourate 4 – Les Femmes, versets 97-99]

Mais la HIJRA n'est pas à la portée de toutes les bourses. les rigoristes qui n'ont pas la possibilité de faire la HIJRA ont trouvé une solution.

La remigration sur le territoire Français, dans les campagnes, un peu ce qu'ont fait les écolos, mais à la mode muslim.

Plusieurs départements français ont observé l'installation en zone rurale de groupes de fidèles, adeptes d'un islam rigoriste et ''sain'' qu'ils essayent de vivre en autarcie.

A Châteauneuf-sur-Cher, A Saint-Uze, commune de 2000, habitants dans la Drôme, à Marvejol,des groupes et des familles se sont déjà intallés.

C'est la solution immédiate pour vivre au plus près leur islam rigoriste, en attendant peut-être la remigration vers d'autres pays.

Mohammed Zakaria Chifa un des précurseurs de cette HIJRA vit depuis 2011 avec une vingtaine de personnes, en autarcie à Châteauneuf-sur-Cher, un village de 1.500 habitants au cœur du Berry, à une trentaine de kilomètres au sud de Bourges.

Ces fidèles ont aménagé en 2009 une salle de prière dans une maison baptisée "Louange à Allah".

Schéma extrait de "Villages musulmans, le projet", un des livres de Mohammed Zakaria Chifa

Chifa a également a demandé à ce qu’il y ait une entrée et une sortie spéciale à l’école pour que les femmes musulmanes ne soient pas en contact avec les autres parents. Demande pour le moment refusée.

Les islamistes radicaux lorgnent sur les coins le plus reculés des campagnes de France pour y installer des « communautés ». Cette tendance, encore embryonnaire, a pris assez de consistance pour retenir l'attention du Service central du renseignement territorial (SCRT).

Une internaute sur un forum musulman, explique la décision de s'isoler au fin fond des campagnes de France, pour les adeptes d'un Islam rigoriste.

« Bref donc en attendant, quitte à devoir rester en France, au lieu de rester à bosser pour des koufars en ville, faire des allers retours canapé, lidl, mosquée, manger de la viande dont tu n'es même pas certain à 100%, autant s'organiser...

Ce n'est rien de moins que ce qu'ont déjà fait certains écolo-marginaux avec les éco villages, mais version muslim ! » ajoute-t-elle. »

''A Saint-Uze, commune de 2000 habitants dans la Drôme, les parents d’une famille de six enfants, qui se sont installés récemment, refusent de scolariser leurs filles au collège. Ces filles portent le voile et vivent sous la surveillance permanente du père.

Quatre familles ont déménagé de Montpellier pour s’installer à Marvejol, 5.000 habitants, en Lozère. Là encore, aucun des enfants n’est scolarisé.

La note s'inquiète d'ailleurs de cette "non scolarisation", tout en remarquant que ces rigoristes, qui vivent en quasi autarcie, ont peu de prise sur les musulmans locaux modérés et bien intégrés.''

Cette inquiétude n'est nullement partagée par nos médias et l'audiovisuel qui ne disent mot sur ce phénomène assez nouveau, mais néanmoins très préoccupant.

Leur silence est assez surprenant, si l'on s'en tient à leur mission qui est d'informer et d'investiguer.

SILENCE ROMPU QUELQUES MINUTES SUR FRANCE INTER EN 2015

Ces villages qui se forment à la campagne et dont les habitants veulent vivre leur religion comme en terre d'islam sont en expansion.

Si cette Hijra se confirmait, ces villages seraient-ils les précurseurs de cette solution de partage du territoire, scission évoquée par Hollande dans son exercice de confidences et pensées racontées à deux journalistes ?

On aimerait bien être informés de l'évolution de ce phénomène HIJRA.

Macron dit vouloir lutter contre la radicalisation.

Pour qu'il puisse le faire, encore faudrait-il qu'il soit pleinement informé, et soit conscient de la dangerosité ce nouveau mode de radicalisation.

Dans la négative, c'est une étape de plus vers le communautarisme.

Les pays qui se sont essayés à ces compromis le regrettent, mais un peu tard.