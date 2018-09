Des stéréotypes et des bobos

Quelle citations sur bobo (qu’il faut mieux appeler gogochon. Cohn le bourso-tripoté de l’UE du bourso-tripoteur Soros est le parfait ex.



« Petite poucette [bobo féminisé infantilisé] n’aura pas faim, ni soif, sans doute jamais mal, ni même peur de la guerre sous nos latitudes, et elle vivra très longtemps. » Michel Serre



"Tant qu’une nation a la conviction de sa supériorité elle est féroce et respectée ; sitôt qu’elle la perd, elle s’humanise, et ne compte plus” Cioran



« VOUS PENSEZ PAS QUE MES BOBO REJETONS VONT TORCHER LES CULS MERDEUX DES VIEUX SOUCHIENS !

où faire plongeurs au Fouquet’s !

où empiler des parpaings, où ramasser des poubelles !

on fait venir des colons par la traite négrière capitaliste pour ces boulots indignes de gôôôchistes !

et les colons sont bien moins exigeants que des souchiens chômeurs anciens titi rouges, ça me laisse du pognon pour mon bronze-fesses à Ibiza ! »



Bobo Chanel de Gôôôche Serge Uleski

La définition par Guilluy :



« Ce brouillage social est accentué par le fait que ces classes supérieures tiennent en même temps un discours critiquent sur »les riches« . Elles portent pourtant et cautionnent le modèle mondialisé de ces élites en tenant le discours de la société ouverte. Le problème est que »la société ouverte« est l’autre nom de la »loi du marché« . Une loi du marché qui bénéficie effectivement prioritairement aux riches et aux détenteurs du capital mais aussi à ces classes supérieures qui, actuellement, se constituent notamment des patrimoines dignes des hôtels particuliers du XIXe. Mais aujourd’hui, cette bourgeoisie n’est plus identifiée comme telle. D’où mon utilisation du mot »bobo« , qui m’a été reprochée. Si cette catégorie ne constitue qu’une fraction des couches supérieures (dont le point commun est de soutenir le modèle mondialisé, elles peuvent donc être de gauche ou de droite), elle permet de sortir du brouillage de classe en utilisant le mot »bourgeois« . Ces gens sont arrivés dans des quartiers populaires, là où vivaient des catégories modestes (anciens ouvriers, actifs immigrés…), dont les revenus, le capital culturel, n’ont rien à voir avec ces classes supérieures. Cette nouvelle bourgeoisie n’est pas »riche« , elle ne détient souvent pas le »capital", mais il faut les désigner pour ce qu’ils sont : des bourgeois. Ces gens sont très sympas, cools etc., mais ils représentent une catégorie sociale qui n’a strictement rien à voir avec ce qu’étaient hier les classes populaires qui occupaient ces territoires. Il ne faut pas non plus oublier la violence sociale de cet accaparement de biens qui étaient anciennement ceux de ces catégories populaires. » ‘bobo’ C. Guilluy