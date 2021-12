Des tenues princières...

A toutes fins utiles, il faut savoir que la durée moyenne d’un mariage est d’environ 15 ans en France.

Sachant que cette moyenne prend en compte les unions de personnes aujourd’hui âgées, voire très âgées, je vous laisse imaginer quelle peut être la probabilité de la durée d’un mariage pour les jeunes de notre époque qui envisagent de se marier. Probablement guère plus de 7 ou 8 ans !

« Mettre les petits plats dans les grands » et se vêtir de manière « princière » pour ce genre d’événement est donc quelque peu surréaliste. Mieux vaut, à mon avis, faire plus simple avec quelques parents et amis proches.