Des travaux essentiels

une remarque sur la logique de votre texte : vous portez en premier lieu le ’dérangement’ sur la nature politique ; puis sur la nature économique en second lieu. Ensuite vous écrivez que : « l’économie englobe la politique. » ; et je suis entièrement d’accord avec cette écriture mais du coup en désaccord avec l’ordre de présentation des causes. Pourquoi avoir consacré deux volets là où « la cause des causes » paraît n’être que d’ordre économique ?

Peut-être la parole politique n’est-elle ’que’ monnaie ?

Une devise : un slogan ou une comptabilité ; l’argent un argument ?

Le terrain est accidenté ; la sémantique s’en mêle et s’emmêle.

La piste analogique du sang avec la monnaie est la bonne ; si seulement on l’a suit.

Cela sous-entend en première approche que la masse monétaire est pratiquement constante ; en fonction de la masse d’un corps donné.

Or, si l’on évoque la « création monétaire », quid de sa destruction ? Quand est-ce que le sang se crée ex-nihilo et quand est-il détruit ? Serions-nous en train de caresser la bordure du grand mythe ?

L'analogie n'est bonne que si on l'a suit ; et pas si l'on retombe dans les ornières de SaTeN