Des travelos flamboyants aux personnes trans

@Amaury Grandgil





Moi, au terme d’une longue transformation physique très librement choisie, malgré la barbe qui me sert encore au camouflage, je ne suis plus un homme et pas plus une femme. J’avais d’abord été un AMX 30 et je suis désormais un char Leclerc muni d’un canon de 120, de chenilles fort seyantes et d’une tourelle d’acier contre laquelle vos arguments de vieux réactionnaire attaché à la nature naturelle des choses viennent se briser les uns après les autres.





Je suis un char d’assaut, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien. Je tiens à le dire et à le répéter : je suis très fier d’être un char d’assaut et j’assumerai bientôt publiquement cette sexualité très particulière lors de la tank pride du 14 juillet sur les Champs Elysées.





Je sais que notre Président, dans la tribune, digne émule de l’empereur Heliogabale ainsi que l’avait bien révélé une récente photo lors de la fête de la musique, saluera quand je passerai, comme il sait applaudir à toutes les sages folies qu’inspire une parfaite liberté.





Voilà, c’était mon coming out, comme on dit en bon français.