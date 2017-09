Deux ans et demi après, #JesuistoujoursCharlie

Les accusations d’islamophobie sont particulièrement malvenues, car Charlie Hebdo, comme d’autres, n’épargne pas les autres religions, le catholicisme ayant eu plus que sa part de caricature par les humoristes hexagonaux, sur son caractère mercantile ou les scandales pédophiles. Et l’argument toddien de critique de la religion d’une minorité opprimée , outre le fait de donner un droit de censure aux islamistes les plus rétrogrades, ou de remettre en cause notre façon de vivre, est totalement infirmé par les études internationales, même anglo-saxonnes (le Pew Center), qui montrent que notre société reste au contraire sans doute plus ouverte et tolérante que bien des autres pays