Dis-moi, c’était mieux avant ?

@exol

quand on écrit un article de ce genre , c’est qu’on a plus d’avenir , on baisse les bras et on attend la mort gentiment , et comme dit la chanson pourvu qu’elle soit douce.

Quand on écrit un article de ce genre, c’est qu’on a des enfants et des petits enfants, et que l’on se fait du souci pour eux.

Beaucoup de retraités sont obligés d’aider leurs enfants qui ont des difficultés.

Je vous conseille si vous avez des grands parents de dialoguer avec eux, avant que la mort douce les prenne, comme vous dites, ce qui n’a pas l’air de vous chagriner.