Disparaissez ! ...

Le fait de découvrir une facette déplaisante de nous-même est dérangeant. Mais c'est une chance. Une opportunité. « Lévi-Strauss (…) critique l’humanité de son temps (…) qui se comporte en prédatrice des ressources de la nature et qui a fait disparaître sous sa domination et par ses violences des centaines de sociétés ‘traditionnelles’. » Maurice Godelier – Anthropologue

« (…) l’homme s’acharne à détruire d’innombrables formes vivantes après tant de sociétés dont la richesse et la diversité constituaient de temps immémorial le plus clair de son patrimoine (…). » Claude Lévi-Strauss – Anthropologue (Mythologiques III)

Nous, nous vivons très loin de votre Amérique Latine.

Notre société est une société de consommation.

Nous avons donc besoin de produits agricoles bon marché.

Bon marché, pour avoir plus de confort à moindre coût.

Les multinationales agro-alimentaires s’occupent de tout.

Elles trouvent les terres. Directement ou indirectement.

Pardois, des inconnus vous poussent hors de vos terres…

On peut tout faire avec des administrations corrompues…

… et aussi, là-bas, avec des médias complaisants.

Nous, bien sûr, on signe des pétitions contre les multinationales.

Cela nous donne bonne conscience, et on se sent mieux.

Parfois, un de vos caciques est assassiné ou disparait. (1)

Bien sûr, on fait alors mine de verser une larme. Par courtoisie.

Mais au fond, on se moque complètement de votre peuple.

Nous n’avons pas l’intention de changer vraiment de mode de vie.

Notre choix de vie a donc un prix = que vous disparaissiez.

Cela a l’air contraire à nos Valeurs déclarées ! Mais c’est comme ça !

Comment cela serait-il possible ?

Depuis la sédentarisation, la sélection sociale a commencé à valoriser ceux qui se conformaient à la Loi de la tribu, de l'ethnie. Valorisant ainsi obéissance, conformisme et soumission. Puis, du sapiens multi-tâches, on est passé à la spécialisation professionnelle : chacun sur son rail. Perte du sens du monde naturel.

Le "troupeau" suivait néamoins encore les valeurs et préceptes de la Loi ancestrale. Mais c'était déjà une espèce auto-domestiquée, selon l'expression de Konrad Lorenz.

Aujourd'hui, dépendant du système social mondialisé pour sa nourriture, son habillement, son habitat, ses déplacements, ses loisirs, sa santé, ... et jusqu'à sa reproduction, le sapiens moyen a peu à peu adopté la Loi du Système Mondial. Avec ses "valeurs" sous-jacentes implicites.

On continue donc à prétendre être attachés aux valeurs ancestrales, tout en cédant à celles du système. Les valeurs pratiquées sont en train de changer de Maître...

Le Pape François dit-il autre chose ? : « L’être humain n’est pas pleinement autonome. » (...) Il « n’a plus le sentiment ni que la nature soit une norme valable, ni qu’elle lui offre un refuge vivant. » (...) « (...) il faudra inviter les croyants à être cohérents avec leur propre foi et à ne pas la contredire par leurs actions (…). » (encyclique Laudato Si – mai 2015 )

Pourtant, « (…) ces sociétés tenues pour arriérées (…) constituent des formes de vie sociale originales (…). Elles sont parfaitement viables tant qu’elles ne sont pas menacées du dehors. » (…) « L’anthropologie nous invite donc à tempérer notre gloriole, à respecter d’autres façons de vivre, et à nous remettre en question. » Claude Lévi-Strauss – Anthropologue (L’anthropologie face aux problèmes du monde moderne)

Les politiques semblent incapables de proposer une remise en question fondamentale qui soit praticable. C’est donc au citoyen de le faire, avec l’engagement fort et explicite des leaders spirituels.

JPCiron

….. (1) – Les assassinats et disparitions sont nombreux en Amazonie.

Exemple : Cacique Eusébio Ka'apor, leader indigène.

Détails sur le Site de Raoni : http://raoni.com/actualites-888.php

Assassinat du Cacique Eusébio Ka'apor