Du scanner au radar

@Fergus

bonjour,

". Pour autant, je ne suis pas hostile à la baisse de la vitesse sur les routes sans séparateur central. A 80 Km/h, on ne perd que quelques minutes sur 100 bornes, et le fait est - indiscutable - que la vitesse est un facteur aggravant de morbidité en cas d’accident...«

A 70km/h c’st encore mieux non ?

Et à 50 ca sera encore mieux que mieux... non ?

A paris presque toutes les grandes artères sonts déja à 30 (max), demain 15 ???

Le périph a 70 désormais (je l’ai connu a 90 avant qu’il passe a 80), tu à meme des zones a 50 désormais (suivi du radar qui va bien)





En plus grace à cela nous pourrons laisser les infrastructures routières se dégrader encore plus, vu qu’apres nous passerons enfin a 30km/h (je pourrai gratter les tutures en vélo et partout....yessss !)



J’attends bien sur que de ton coté tu fasse une pétition pour obliger les camions ET bus à rouler à tres peu de km/h, car lorsque tu calcule le temps de freinage vitesse cad distance vs masse...

Je sens qu’on va rigoler, et pas qu’un peu...



Sauf si bien sur ta voiture freine moins bien qu’un 42t en pleine charge ?

ou que tu essaye de nous le faire avaler ?



Alors soit

Si tu est pour la baisse drastique, okay cela se défends et c’est une juste cause,

je ne fait que confronter ton point de vue au tien, et en etayant...

mais si tu veut rester logique (etre droit dans tes bottes) il te faudra bien sur intervenir sur l’ensemble du parc roulant ET l’ensemble des infrastructures !



Cad demander aussi de passer l’autoroute (payante) par précaution a 110Max, en belgique (ou c’est gratuit au fait) c’est bien 120Kmh, vu que nous sommes moins couillon que les Belges, il serai de bon ton d’etre a 110max, voir a 90Kmh et 70 pour les camions (max).



J’aimerai bien ton avis, toi qui comme moi deumeure sur Paname .

Que penses tu d’un bus RATP SURCHARGE GRAVE SA MERE qui passe régulierement par la A3 à 70Kmh voir 80km/h dans la descente ?



Les passagers sonts debouts (c’est hyper dangureux) , les autres n’onts pas de ceinture (alors que dans ta voiture en ville tu prends un pv si tu est dans une zone 30 sans ta ceinture), si tu est debout dans un cabriolet, la tu »mange sévère"

Alors que penses tu toi de ces bus ratp sur l’AUTOROUTE en 70 et 80 Km/h en DESCENTE en plus et dans les condituions pré-citées ?

La ca m’interesse fortement !



C’est vrai ou faux ce que j’écris ? (et ne me reponds pas un truc bah je ne sais pas, ou renseigne toi)



Quand à rouler a 70km/h ou 80km/h soit tu à un vieux truc qui pollue grave ?

Si tu à un véhicule qui ne dates pas de toutenkamon et son couple max est en général en 90 et 100Km/h, zone du meilleur rendement de ton moteur (cf ta doc technique, c’est marqué dessus)

Sinon tu consommes plus, tu pollue plus et en prime tu encrasse le moteur, ce qui fait u bout une surconsommation drastique et une pollution plus grande.

a +