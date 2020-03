Écran noir sur les Césars

Pendant des années, ces faux culs ont eu l’outrecuidance de se trouver moins puritains que les ricains

Et de s’en faire une publicité !

Et de transformer ainsi leurs tares en avantages !

Comme si l’esprit français, c’était sauter au paf !

Et nous étions naïfs, quand nous entendions Lagardère déguisé en bossu infirme, abuser des puissants et des juges

« Touche donc ma bosse, ma belle !

Comme Weinstein avec son déambulateur devant les photographes

Ne voyant là qu’une facétie, de roman de cape et d’épée !

Ah, Combien de soubrettes se sont fait avoir en révisant les auteurs classiques.

» Regardez-moi, et dites moi quelle espérance, pourrait bien me laisser cette protubérance ? "

Je revisite tout le répertoire, et tout m’accable. Ah je comprend mieux pourquoi on ces faquins ont chois le coq serial niqueur, pour en faire notre emblème. Le lapin, remarquez n’est pas mieux, et symbolise autant les mœurs de Polanski. Le chien lui ressemble autant. Ce n’est pas un bon totem assurément pour un pays. Pourquoi pas le rat ? Il est malin, nous ressemble en tout, a de l’empathie pour ses semblables. Et puis n’est ce pas l’année du rat en chine ?....