’En Marche’ vers le grand remplacement

EN PASSANT PAR LA DESTRUCTURATION DE LA FAMILLE ET DE DE LA PATRIE.

Quand les enfants ne sauront plus qui ils sont, d'où ils viennent, qui sont leurs véritables parents, enfants parfois de deux pères ou deux mères et demain de quatre mères ou quatre pères en cas de recomposition, comment la notion même de Nation leur effleurerait elle l'esprit, alors que celle de famille, embryon de la nation devient complètement indéfinissable.

L'homme nouveau voulu par les mondialistes et mis en place par les technocrates est EN MARCHE. Pour le lui faire accepter on lui fait miroiter un statut enviable, on lui vend la notion de « citoyen du monde » pauvre imbécile, pas de repères familiaux, pas de culture propre, pas d'appartenance à une nation, à un peuple, tu seras qui dans une Europe devenue couloir du mondialisme, où n'importe qui pourra entrer et sortir à sa guise où les capitaux et la marchandise humaine pourront circuler sans contrôles, sans règles, sans précautions, sans attentions, à la merci de ceux qui détiennent le pouvoir et l'argent, et qui grâce au mondialisme auront encore plus de pouvoir et plus d’argent.

Le mariage pour tous, la GPA, la PMA, l'IVG dévoyée de son objectif premier, devenue moyen de contraception à des années lumière de la loi VEIL, vont détruire la famille aussi sûrement que le droit du sol a dévoyé la notion de nationalité, l'obtention de celle-ci, par le mérite, par envie, par désir par amour du pays d'adoption a perdu toute sa signification.

Les barques comoriennes, les kwassas-kwassas comme les appelle notre humoriste récemment élu, qui ''amènent du comorien'' apportent en vérité chaque jour des femmes enceintes pour accoucher à Mayotte, afin de profiter du droit du sol et de ses avantages, créant un climat d'insécurité, de violence sur Mayotte et aussi un rejet de la population envers ces réfugiés économiques qui ont choisi l’indépendance, mais maintenant se découvrent une impérieuse et furieuse envie d' être Français.

Par amour de la France ?

Macron dans la continuation des Européistes mondialistes œuvre à la destruction de l'appartenance nationale culturelle civilisationnelle.

Pour lui l'art et la culture française n'existent pas, et notre histoire est si sombre qu'il faut l'occulter ou être dans la repentance compulsive.

On n'assimile plus les immigrés à notre culture, puisque on n'aurait plus de culture, la nouvelle règle est l'inversion du processus,

Inverser comme certains veulent le faire le devoir d'intégration.

Ce serait à la nation de s'intégrer à ceux qui viennent d'ailleurs, et non à ceux qui viennent d'ailleurs de s'intégrer à la nation.

Alors les partisans du multiculturalisme, par intérêt, ou idiots utiles du capital, vous rétorquent que la France a été de toujours un pays d’immigration. C’est vrai !

Ce qu'ils oublient de dire c'est que cette immigration, Portugaise, Espagnole, Italienne, venait en France avec des cultes et des coutumes qui permettaient l'assimilation et ces immigrés devenaient aussi Français que leur hôtes. Français de cœur, ils étaient reconnaissants envers ce pays d’accueil qui leur avait tout donné (n'est-ce pas madame Obono ?)

Aujourd’hui face à une immigration incontrôlée venant de pays aux cultures et aux cultes tellement différents des nôtres, la notion d'assimilation est obsolète, et celle d'intégration minimum vital pour le vivre ensemble reconnue comme un échec, partout en Europe.

Les lois de la république seront et sont déjà enfreignables, les communautés auront leurs règles et leurs lois. Vous pensez que j'exagère ?

Regardez en Angleterre où les tribunaux islamiques ont remplacé dans certains quartiers les lois Anglaises. Ils pensaient acheter la paix par la soumission, le multiculturalisme et le communautarisme.

Tribunaux Islamiques

https://www.marianne.net/monde/les-tribunaux-islamiques-toleres-au-royaume-uni

Résultat échec total. Les violences inter communautaires n'ont jamais été aussi fortes. Des Islamistes radicaux qui veulent tuer des infidèles, des Anglais qui maintenant, de la résilience passent à l'acte terroriste en voulant « tuer des Musulmans »

Guerre des religions et des cultures en perspective vers le remplacement de l'existant par la communauté qui sera la plus nombreuse ou la plus virulente.

Alors remplacement, un mot tabou qui fait peur et que le politiquement correct ne veut pas que l'on emploie.

On nous abrutit et essaye de nous culpabiliser par des concepts de tolérance, d’accueil, de générosité, par des mises en garde. Attention votre approche est dangereuse, Islamiste, raciste, xénophobe, égoïste.

La bien-pensance est de masquer les maux en interdisant les mots.

De GAULLE avait osé dire qu'une immigration multiculturelle était acceptable si elle était limitée.

Notre grand homme était-il raciste, xénophobe ? qui oserait le mettre au banc des accusés ? personne, l'homme du 18 juin est pour toujours intouchable.

Il pouvait dire certaines vérités.

Rappelons-nous aussi les mises en garde de Juppé et de l'ensemble de l'UMP, de Marchais, de Chirac contre les dangers d'une immigration incontrôlée qu'il fallait arrêter sous peine de graves désordres, alors qu'elle n'était pas au niveau de l'ingérable comme aujourd’hui.

Chaque mois on évacue des milliers de migrants de Paris, pour les éparpiller sur tout le territoire, sans l'assentiment des maires et sans penser à l'impact sur les populations.

Macron pense qu'il faut en accueillir encore plus.

Il ose appeler cela « accueillir . »

Ces jours-ci 2500 migrants évacués de la Porte de la Chapelle à Paris

Les associations, redoutant pour la vie même des migrants, ne cessaient d’y dénoncer des conditions de vie déplorables et l’absence de structures sanitaires.

Des bagarres générales éclatent entre migrants

Rixes à répétition entre migrants

http://www.lavoixdunord.fr/207324/article/2017-08-22/cinq-blesses-dans-une-nouvelle-rixe-entre-migrants-vingt-sept-interpelles

C'est cela que certains veulent nous vendre comme de la générosité, de la charité, du respect de l'être humain, de la solidarité ?

Tartuffes !!!!

Et ce n'est que le début.

Ce langage n'est plus tenu aujourd’hui, il est devenu politiquement incorrect pourquoi ?

Parce que le problème est considéré comme insoluble ?

le remplacement comme inévitable ?

Alors il faut avoir le courage de le dire, de l 'assumer.

Il faut arrêter de prendre les 'sans dents' les 'qui ne sont rien' pour des ''sans cervelle'', des imbéciles manipulables et crédules.

Les Français, ayant voté Macron par défaut, les autres prétendants ayant été plus nuls que lui, sont tourneboulés, désorientés, découragés.

Que faire contre contre ce vivre ensemble de pacotille, cette réalité démographique qui va balayer leur identité, ils semblent presque résignés.

Quand on les interroge, ils sont en grande majorité

-Pour l'arrêt de l'immigration en général,

Trop d'étrangers 70%

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/767933-pour-70-des-francais-il-y-a-trop-d-etrangers-en-france-le-sondage-qui-tue.html

-La défense de leur culture,

-Le renforcement des lois et de la laïcité et surtout anxieux de certaines pressions cultuelles et culturelles qu'ils vivent mal.

Laïcité en danger 81%

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/la-laicite-est-en-danger-pour-81-des-francais-selon-un-sondage-7780791711

-Le retour aux frontières

retour aux frontières 8O% favorables

http://www.bfmtv.com/societe/controles-aux-frontieres-80percent-des-francais-favorables-a-leur-retour-915350.html

-Contre le regroupement familial

59% des Français contre le regroupement familial

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/04/20/97001-20160420FILWWW00024-des-francais-opposes-au-regroupement-familial.php

Il le disent et redisent sondages après sondages, enquêtes après enquêtes mais les politiques s'en foutent.

A l 'assemblée la diversité du peuple n'est plus représentée depuis longtemps, le référendum, décider un peu par lui même, il n’y a pas droit depuis 12 ans, et quand exceptionnellement on l'a consulté, son avis, on n'en a pas tenu compte, on a bafoué sa volonté. La démocratie au tapis.

Cette situation va-t-elle durer longtemps, cette soumission à l’oligarchie financière qui programme et dicte sa loi va-t-elle être la seule alternative ?

La colère et le désespoir vont-ils voir une force se lever pour changer le cours de l'histoire .

La soumission est-elle notre seule issue ?