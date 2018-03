Encore Cantat

On peut détester le personnage et sa musique de merde mais il a été jugé, condamné et a effectué sa peine presque entièremenr alors pour le m^me quantum de peine beaucoup de dealers , braqueurs et autres violeurs auraient été libérés à moins de 50% de la leur....Il a morflé plus dur à cause de sa notoriété.

Que des harpies féministes hystériques veulent maintenant le poursuivre de leur vindicte jusqu’à la fin des temps et lui interdire toute activité professionnelle c’est inacceptable, sans oublier que ce sont les mêmes tarées qui ont applaudi à la grâce de Jacqueline sauvage qui ELLE a buté son marin avec préméditation et dans des circonstances très douteuses....Elle avait été jugée deux fois en France et à chaque fois elle a pris 10 ans, et flamby l’a graciée pour complaire au lobby hystérico-féministe et autres lesbiennes ébouriffées..Deux poids deux mesures ! Haro sur le mâle !

Quand au fond de l’histoire ne pas oublier que Cantat et Marie étaient tous deux très défoncés ce jour-là, alcool, drogue ?...Querelle d’ivrognes camés qui a mal tourné...C’est malheureux pour la dame mais pas de quoi en faire un exemple destiné à l’édification des petites filles qui devront affronter l’homme forcément cogneur...Accessoirement Marie a été rapatriée en France CONTRE l’avis des chirurgiens lituaniens...on peut se poser la question de savoir si ce voyage n’aurait pas entrainé des conséquences néfastes..