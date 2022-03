Enfance : bilan législatif du quinquennat (et perspectives pour l’élection présidentielle)

@chantecler

nan, je dirais pas que platoon est un film sur le totalitarisme

c’est difficile de résumer platon en trois ligne, d’autant que je ne suis tout de même pas un expert, mais je vous donne une citation « des lois » tout de même :

« mais le précepte le plus essentiel est que nul, ni homme ni femme, ne reste sans chef ;que nulle tête d’homme ne s’habitue, soit en combat réel, soit dans les jeux, à agir seul et sans contrôle ;il faut, au contraire, en guerre comme en paix, vivre les yeux constamment posés sur le chef et soumis a ses ordre et se laisser diriger par lui jusque dans ses plus simples gestes, s’arrêter au commandement..... En un mot, se dresser soi même et s’habituer a ne connaitre ni apprendre l’action isolée »

Sa théorie des formes et des idées postule que le monde sensible, le monde réel, n’est que corruption et dégénérescence a partir de formes parfaites et divines .Le seul salut passant par un conservatisme absolue, ou la moindre chose qui bouge, qui déroge a la règle entre dans un cycle irréversible de corruption ...

Le seul être qui peut éventuellement inverser ce cycle, ou au moins l’arrêter est le philosophe roi, pour ne pas dire lui même.

Sa théorie des races est a l’avenant, les grecs étant bien sur la race élue, race segmentée en caste : en gros, noblesse ( ceux qui décident), police (ceux qui maintiennent l’ordre) et les esclaves .Il a même élaboré une théorie du « nombre platonicien » censée expliquer quand et avec qui il faut procréer pour garder la race intact .....