Esclavage, colonialisme, STOP aux virus du politiquement correct et de la repentance !

Le politiquement correct est une maladie qui affecte nos hommes politiques et nos médias. Elle consiste à policer à l’excès des formulations notamment en matière d'ethnies, de culture, de religions, de sexe, de vérités historiques et même à les taire. Le résultat est une mutilation de l’expression et une auto censure de la pensée. Certaines vérités n'auraient plus droit de cité. Cette pratique alliée à la repentance est un poison violent.

En ce qui concerne l'esclavage et la colonisation, une connaissance de l'Afrique même sommaire si on veut faire porter aux populations actuelles les 'fautes' de leurs ancêtres, prouve qu'il y a des culpabilités partagées et peut être plus importantes venant de ceux qui se posent en victimes permanentes.

Tous ces non dits, tous ces silences, toutes ces soumissions à des minorités racialistes, décolonialistes, indigénistes qui sont dans la victimisation permanente et veulent culpabiliser le pays d’accueil afin d'imposer leurs règles, leur culture et pour certains leurs pratiques religieuses au pays qui les a reçus au lieu de s'y intégrer, ne permettent pas ainsi de vivre ensemble, et pouvant créer un climat de lutte raciale.

C'est ce qui se passe depuis des années au LIBAN. Ce pays se remettra sans doute de l'horrible catastrophe qu'il vient de subir, mais non de la fragmentation ethnique, religieuse, culturelle qui le mine.

La France est entrée dans ce processus qu'on appelle archipellisation ou plus simplement libanisation. Nous n'avons aucune leçon à donner à ce pays.

Pourtant il faudrait au delà de nos origines, de notre couleur de peau, de nos religions avoir un projet commun dans notre pays et pour notre avenir, il faudrait pouvoir faire peuple.

On est un peuple

Parce qu'on a une histoire commune ou qu'on a épousé cette histoire.

Parce qu'on a ou partage des valeurs communes, des principes et des idéaux qui font notre spécificité.

Parce qu'on a construit des projets communs ou qu'on y adhère.

Parce qu'on a conçu ou accepté des lois qui s'appliquent à tous, quelque soit notre sexe, notre couleur de peau notre origine ou notre religion.

Tous les communautarismes vont à l'encontre de ces principes et de ces règles, donc du vivre ensemble et conduisent à la destruction de la nation.

Aujourd'hui, cette union nationale, ce vivre ensemble indispensable, ce projet commun sont impossibles à cause de notre silence et de notre tendance à la soumission et la repentance face aux allégations fausses de ces minorités séparatistes.

Alors nous subissons la litanie des faux procès ou des procès à géométrie variable. Soit ces accusateurs choisissent de regarder le passé avec les lunettes d’aujourd’hui, soit ils feignent d'être frappés de cécité sur les problèmes actuels.

Sur l'esclavage

IL ne s'agit pas de faire un concours de victimisation, mais uniquement de regarder l’histoire en face. S’il y a eu 11 millions de captifs déportés dans le cadre des traites européennes, il y en a eu 17 millions dans le cadre de la traite orientale, c’est-à-dire des esclaves qui alimentaient le monde musulman et 14 millions dans la traite inter Aficaine. Il est capital d’affirmer aujourd’hui que la grande particularité de la France et de l’Europe, ce n’est pas d'avoir pratiqué l'esclavage, mais au contraire de l'avoir aboli.

L'esclavage existe depuis l'aube de l'humanité, et il perdure encore dans certains pays.

Tous les pays ont un héritage de gloire et leurs heures de regrets ou de remords, mais l’Occident et particulièrement la France sont la cible d’accusations permanentes et de demandes de repentance récurrentes.

Il faut dire que nos gouvernants y mettent du leur. En étant constamment à l'écoute de toutes ces minorités qui veulent sa perte, La France est en première ligne des repentances convulsives unilatérales. L'auto flagellation est son passe temps favori.

L'esclavage inter Africain

Bien avant qu’un seul Blanc n’ait mis le pied sur le sol africain, l’esclavage était, depuis de longs siècles, comme un mode de vie, une tradition, en Afrique. Tout le monde était esclave ou propriétaire d’esclaves. On se revendait entre cousins. Les hommes servaient de monnaie d’échange contre les produits et les biens.

Mais dans le paradigme de l'époque, on ne concevait pas une société sans esclavage

L'esclavage Arabo Musulman

Esclavage qui pendant 14 siècles a dévasté l'Afrique. Non seulement les africains étaient esclavagisés mais la castration de l'homme noir était largement mise en œuvre pour éviter le métissage dans le monde arabo-musulman..

Qui en parle ? Quelques historiens pour la plupart noirs, qui se refusent à taire ces vérités historiques.

Il faut aussi se rappeler les pirates barbaresques. Leurs attaques se soldaient par l'enlèvement d'hommes, de femmes et d'enfants qui, une fois captifs, étaient vendus sur les places d'Alger, de Tunis, de Fez et d'autres villes. Quelle est l'ampleur du phénomène ?

On estime à plus d'un million le nombre d'Européens asservis en Afrique du Nord entre 1530 et 1780.

A-t-on entendu parler de repentance ? Non, et avec juste raison, car il faut replacer les faits dans le cadre historique de l'époque, et si l'on doit bien sûr ne pas les occulter, faire peser sur les populations actuelles des accusations sur ces événements est un non sens et une injustice.

La repentance unilatérale que nous pratiquons n'a aucune valeur historique. Taire certaines vérités par crainte d’amalgame est mortifère.

Pire encore, l'esclavage se pratique encore de nos jours dans des pays Africains. Voilà une pratique qui vaudrait la peine d'être combattue, où sont-elles ces minorités redresseuses de tort ?

Absentes, totalement silencieuses, ce qui prouve leur duplicité et leur but réel, soumettre la France suivant le principe de la dictature des minorités.

5 pays africains où l’esclavage est toujours pratiqué.

https://www.afrikmag.com/5-pays-africains-esclavage-endemique

Sur le colonialisme.

La géographie actuelle, les frontières d’aujourd’hui ne sont que le résultat de guerres tribales, de conquêtes guerrières, d'invasions,de colonisations plus ou moins violentes.

Porter uniquement le regard et la condamnation sur le colonialisme français est une entreprise de déstabilisation bien orchestrée.

Qui parle de la colonisation et de l'islamisation de l'Afrique du Nord ?

Ce sont les Arabes, peuple nomade venant du Moyen-Orient, qui ont envahi toute l’Afrique du Nord et converti de force toutes ces populations.

Avant l'arrivée de l'islam dans la région, la plupart des groupes berbères étaient soit chrétiens, juifs ou animistes, et un certain nombre de théologiens berbères furent des figures importantes dans le développement du christianisme occidental.

11 juillet 711.

Les musulmans s'emparent de l'Espagne et avancent en France.

Qui parle de l'envahissement de l'Espagne et de la colonisation par les musulmans ?

La bataille de Guadalete va livrer aux musulmans la plus grande partie de la péninsule ibérique pour près de sept siècles.

Cette guerre d'Algérie qui date de 60 ans et n'en finit pas d'être évoquée et utilisée par ces décolonialistes et qui entretient un climat délétère et une rancœur permanente dans notre pays en raison de la présence d'une grande partie de l'immigration originaire de ce pays autrefois colonie Française.

Cette guerre que le pouvoir algérien ressort inlassablement comme si elle existait toujours pour masquer sa faillite économique et la prédation d'une mafia sur les revenus pétroliers pendant que le peuple est dans la misère et cherche pour une partie à quitter ce pays pour venir chez l'ancien colonisateur.

Il faut savoir faire la paix.

Pour exemple, d’autres nations et elles sont légion, sont trop occupées à œuvrer pour la réussite de leur pays et le bien être de leurs habitants pour se disperser dans des lamentations teintées de victimisation à l’encontre de leurs interlocuteurs ou ennemis d’hier !

Histoire et légendes de la guerre d'Algérie. Onfray met les pendules à l'heure :

La repentance n'a aucune raison d'être exigée, de plus si elle est unilatérale, elle n'a aucune valeur historique. Chaque pays a ses ombres et ses lumières. Pourtant cette flagellation, nos gouvernants l'ont pratiquée et la pratiquent encore, pour de multiples raisons aussi condamnables les unes que les autres.

Avec ce type de discours et de pratiques, ces silences et ce laxisme nous n’avons aucune chance de résorber les fractures françaises. Elles risquent de s'aggraver en attisant les rancœurs. La situation actuelle ne le permet pas et est peu propice à ce genre de désordres.