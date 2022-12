Etats-Unis : Joe Biden promulgue une loi protégeant le mariage pour tous dans l’ensemble du pays

De nombreux articles célèbrent une loi américaine qui vise à redéfinir le mot mariage. Encore. Pourquoi un tel acharnement ? Et si ces efforts étaient vains ?

L'union d'un homme et d'une femme n'est pas équivalente dans les faits à l'union de deux personnes de même sexe. Alors pourquoi utiliser le même mot ? Image Pixabay.

Pour certain le mot mariage ne désigne pas l'union entre un homme et une femme. Et alors ? Pourquoi en faire une loi ? Pourquoi tout ce tapage ?

Les éléments de langages de l'article sont : "un coup porté à la haine dans toutes ses formes", "une avancée cruciale vers l'égalité, la liberté et la justice", "love is love", "des droits et des protections qui leur sont dus".

L'opposition entre haine et amour est juxtaposée avec quelque chose qui n'a rien à voir : la mise en cause de convictions personnelles par les moyens de la force publique, par la contrainte de l'état. Parce que vous ne pensez pas bien, si vous exprimez votre pensée et refusez de mentir, alors vous êtes sous la menace de l'arsenal juridique.

Cette juxtaposition devrait faire réfléchir. Est-ce un bon signe que le délit d'opinion soit promulgué avec tant de fanfare et de force ?

Il semble que la loi doit garantir la liberté de conscience et la pluralité, la créativité, qui sont des conditions de l'adaptation de nos sociétés aux circonstances de l'Histoire. A l'inverse on assiste ici à une rigidification de la pensée, à une sclérose de la conscience.

Où est la liberté ?

Il n'en reste pas moins que l'union d'un homme et d'une femme n'est pas une situation équivalente à l'union de deux personnes du même sexe. On peut jouer sur les mots mais pas sur la réalité biologique. Les homosexuels ne peuvent pas se reproduire naturellement, il ne s'agit pas d'une injustice.

Ce qui est injuste c'est de contraindre une grande partie de la population à modifier les mots qu'ils utilisent, à dire des choses qu'ils ne pensent pas, ce qui est la définition du mensonge. Lorsqu'on modifie les mots on modifie les pensées. Lorsqu'on déconstruit le langage on détruit les esprits, et l'humain perd son humanité, il devient incapable de maintenir les infrastructures matérielles de la civilisation.

L'occident ressemble de plus en plus à un régime soviétique, époque à laquelle tout le monde connaissait la vérité (sur l'économie) mais personne n'osait en parler. Puis un jour le mensonge s'est heurté à la réalité.

Un contexte différent

Par chance à cette époque il existait un nombre suffisant de femmes et d'hommes conscient du rapport entre la droiture de la conscience et le maintien des infrastructures matérielles de la civilisation.

Ces personnes ont su distinguer les intellectuels qui se battaient pour maintenir l'accès à la connaissance rationnelle, et avaient fort à faire pour combattre une propagande alimentée par des élans passionnels incontrôlables, et le financement de l'empire soviétique.

Le combat fut difficile, on a du mal aujourd'hui à se représenter la pression idéologique qu'ont subi les générations des années 50-70. Les personnes qui démontraient le lien entre communisme et totalitarisme étaient menacés et tournés en dérision, exclus de la vie publique.

Mais le camp de la sagesse occidental a fini par gagner. L'empire soviétique s'est effondré, emporté par sa doctrine erronée sur l'être humain et surtout l'économie. La Chine communiste, elle, a modifié sa doctrine économique et a survécu. Elle ne survira sans doute pas à son matérialisme.

En passant n'oublions pas le combat de nos ainés, n'oublions pas que l'économie centralisée n'est pas une solution et qu'elle aboutit toujours au totalitarisme et à la pauvreté. C'est la ligne rouge qui sépare un mouvement populiste (voué à l'échec), d'un mouvement authentiquement conservateur. Ne nous laissons pas égarer à nouveau par les sirènes qui contrefont les mots "égalité" et "solidarité".

La défaite du courage

Aujourd'hui le rapport de force a évolué. On ne trouve plus en occident un nombre suffisant de défenseurs de la liberté, de la droiture et de la raison. Il y a un ventre mou de personnes indifférentes qui acceptent les réformes déconstructrices arbitraires pour autant que leurs conditions de vie matérielles n'en sont pas affectées.

Les intellectuels ont perdu pied et les idéologues mènent la danse, en raison d'un incroyable travail de sape mené au niveau de l'enseignement depuis cinquante ans par des individus déterminés qui n'ont connu aucun adversaire institutionnel.

L'occident "déconstruit" s'enfonce dans l'instabilité et les infrastructures matérielles vont suivre le chemin du langage. C'est déjà le cas pour la santé, l'éducation, l'énergie, la défense.

On peut penser que l'occident est foutu, et c'est une triste réalité. Il semble impossible de redresser la barre à court terme.

Un mauvais moment à passer ...

Mais quel est le rapport avec le mariage homosexuel me direz-vous ? Si vous ne percevez pas ce rapport, plongez-vous dans l'histoire du totalitarisme, lisez le petit ouvrage "La route de la servitude", qui vous donnera un éclairage sur la question.

Vous n'êtes pas convaincu ? Pourtant la réduction des libertés aboutit à une société moins créatrice, moins prospère et vous êtes déjà confrontés à ces réalités.

A l'inverse, les individus qui résistent à cette pensée unique sont capables de s'adapter, de jouir de la vie, de saisir des opportunités et d'en faire bénéficier leur famille et leur entourage. Ces personnes sont la majorité de demain, et ils ont l'avantage de pouvoir se reproduire naturellement.

La bannière arc-en-ciel semble aujourd'hui à l'apogée de sa course, mais il ne reste pas beaucoup de mains pour la brandir. Hier le détournement des mots "solidarité" et "égalité" a aboutit à un effondrement économique, aujourd'hui le détournement des mots "amour" et "mariage" conduit à un effondrement humain. Il ne reste tout simplement plus assez de personnes saines d'esprit, fiables et rationnelles pour maintenir le fonctionnement de nos infrastructures.

Heureusement des mouvements conservateurs renouvelés arrivent au pouvoir et toutes ces lois insensées seront balayés par une génération qui refuse le mensonge. N'ayez pas peur.