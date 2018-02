Etre vieux ou malades

Ben voila, et c’est là que le bât blesse.

J’en ai réellement marre de cette bien-pensance à deux balles !

Parce que si :



’’Souvent abandonnés par leur famille, sans visites’’



Est si souvent vrai que ça en devient presque récurrent, en revanche ça :



’’affublés d’une insuffisance de personnel pour s’occuper d’eux’’



C’est ’’et mon cul, c’est du poulet ?’’

C’est trop mignon de pleurnicher sur le sort et le sous-effectif chronique de ce personnel ’’si dévoué et si charitable et si à l’écoute et si prêt à se fendre en quatre, etc. etc.’’



Mais bordel de merde, vous tous qui nous bassinez avec ces poncifs, vous y avez mit les pieds un jour dans ces mouroirs ?

Si oui, vous avez un sérieux problème ophtalmo. Faut consulter direct !



Moi j’ai vécu cette situation, j’ai vu crever mon père, baignant dans sa merde pendant que des groupes entiers de feignasses faisaient des ’’pauses clopes’’ qui pouvaient durer plus d’une heure. J’ai vu ces mêmes feignasses bavassant le cul bien calé dans le canapé de la salle commune sans daigner répondre aux coups de sonnettes des ’’déchets’’ en panique. J’ai vu ces mêmes feignasses envoyer chier ces vieux débris qui osaient demander un coup de main pour manger et les laisser ainsi doucement crever de faim !



Je n’ai jamais vu aucune de ces feignasses transpirer en courant d’un vieux à l’autre pour leur apporter réconfort ou tout simplement hygiène.



Et je me fous de savoir si ces feignasses le sont parce qu’elles sont mal payées, mal formées, ou en sous-effectif.

Je ne vois que des feignasses qui regardent crever ’’leurs’’ vieux en s’en tamponnant le coquillard, grave.

Sans attention, sans compassion, sans aucune sorte de conscience, professionnelle ou, pas...



Alors oui, c’est très à la mode de faire semblant de croire qu’il suffirait de doubler les effectifs pour que tout s’arrangea.

Sauf que ce n’est pas ça, le fond du problème.



Bien sûr ces mouroirs sont de véritables scandales. Bien sûr ils sont aussi de formidables moyens de faire du fric. Bien sûr, l’état, comme toujours en porte la totale et inexcusable responsabilité.



Mais, par expérience, je peux vous affirmer que dans le public, les vieux sont largement aussi mal traités (et maltraités) que dans le privé.

Seule la facture mensuelle est différente...



Petite précision à l’usage des bouffons de service qui se croiront drôle à étaler leur connerie autant que leur manque de charité ; les gars, j’vous emmerde !



Seconde précision à l’usage de ceux qui vont se croire obligés de se la jouer incrédules (style ; oh oui, mais non, c’est pas partout comme ça, surtout padamalgam, moi j’en connais qui, moi j’en connais que... )



A ceux-là, c’est quand vous voulez, je suis près à vous organiser une gentille petite visite ’’in situ’’ qu’on rigole (jaune).



Et à ceux qui voudraient bien, mais qui pourraient point, je vous propose un magnifique dossier photo. Une petite compilation de situations vécues durant plusieurs années. Edifiante à condition d’avoir l’estomac bien accroché et que des photos de matières fécales étalées ne vous fasse pas vomir !



Bon, allez, j’me fais du mal...