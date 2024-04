Explosion de la violence : l’autre passif de Macron et Darmanin

Samara, Shamseddine : cette semaine encore, l’actualité a charrié son lot de faits divers horribles, démontrant à nouveau l’ensauvagement de notre société, particulièrement criant à l’école, où des élèves sont agressés par d’autres élèves, quand les élèves n’agressent pas leurs professeurs… Des illustrations de l’explosion de la violence en cours depuis 2017, totalement ignorée par Macron et Darmanin, avec la complicité des grands médias, entre passivité révoltante, et refus de regarder la vérité en face.

De 640 à 1050 coups et blessures par jour

La réalité du bilan de Macron et Darmanin, c’est cela : 410 personnes de plus violentées par jour ! Chaque jour qui passe est une véritable hécatombe insécuritaire. Et notre ministre de l’intérieur peut pavaner dans les médias qui acceptent de l’interroger uniquement sur le sujet du jour (comme l’organisation des Jeux Olympiques, dans le journal de France 2 d’Anne-Sophie Lapix dernièrement) sans faire la moindre mention de la dure réalité que subissent les Français. Malheureusement, ces horribles faits divers ne sont pas seulement des faits divers. Ils sont le reflet de l’effroyable hausse de l’insécurité en France depuis 2017 : 22% de hausse des homicides, 80% pour les tentatives d’homicide et 63% pour les coups et blessures volontaires, passés de 235 à 384 mille en seulement six ans. Bien sûr, l’exécutif organise un grand brouillard statistique entre dissémination des chiffres et discontinuité des méthodes.

Mais pour qui prend le temps d’étudier les chiffres, le bilan est calamiteux. Et comment ne pas être révolté quand on constate que Darmanin peut pavaner dans les médias sans être mis face à son bilan sur la sécurité. Bien sûr, l’explosion de la violence depuis 2017 n’est pas de la seule responsabilité de Macron et son équipe. Les racines de nos problèmes plongent dans les politiques menées depuis des décennies, avec notamment cette impunité déresponsabilisant de la petite délinquance ou même de l’incivilité à l’école. Mais il faut bien reconnaître que non seulement, la macronie semble totalement ignorer ce problème, n’ayant jamais parue chercher à l’analyser, sans même parler d’y trouver des solutions. Pire, elle a sans doute continué à nourrir les raisons de cette violence, en continuant à tenir un discours bien trop complaisant à l’égard des incivilités ou délits, notamment Nicole Belloubet, ancienne garde des Sceaux.

Pourtant, comme semblent l’indiquer les Pays Bas, qui ont repris certains éléments des politiques qui ont réussi à faire baisser la délinquance et la criminalité outre-Atlantique, c’est le refus de l’impunité et la sanction, proportionnelle, mais réelle, de tout acte de délinquance. Mais en France, Macron et Darmanin semblent singulièrement se désintéresser de l’explosion de la violence depuis qu’ils sont aux affaires. Ce président si bavard ignore le sujet, et ce ministre si médiatique semble oublier que la sécurité des Français devrait sans nul doute être sa première priorité. Et si les médias rapportent les faits divers, la grande majorité d’entre eux ignorent ces statistiques inquiétantes qui devraient pourtant être régulièrement rappeler par les journalistes, tant elles sont une information capitale sur l’évolution de notre pays.

Comme toujours, devant l’ampleur de l’émotion soulevée, l’exécutif prend la parole et fait quelques promesses. Mais la réalité, c’est que Macron, Darmanin et les autres font partie du problème, et en aucun cas de la solution, eux qui n’ont jamais apporté le début de semblant de reconnaissance, réflexion et action face à la montée de la violence. La violence ne reculera pas avec eux.