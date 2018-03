Faut-il enterrer le catholicisme en 2018

Pour le Moyen-Age, le Monde était “une idée de Dieu réalisé par le verbe : l'ignorant regarde voit des figures des lettres mystérieuse et ne comprends pas la signification mais le savant se lève des choses visibles aux choses invisibles en lisant dans la nature il lit dans la pensée de Dieu”i Une autre entrée en matière du XIX ème siècle celle-là (Novalis) définit la science comme “la recherche du pôle immuable dans l'éternel fluctuations des choses créées”ii. Pas mal non plus comme but à atteindre. Le temps du scientisme et du technologisme commençant à montrer leurs limites (le soi-disant "progrès" ne vaut que s'il il est partagé par 0,1%), il serait temps pour le catholicisme d'adopter une attitude plus affirmée : le catholicisme est chez lui en France comme au Québec et en Belgique. Après "le cléricalisme voilà l'ennemi", de plus en plus de personnes comprennent que l'anomie sociale, le règne de l'argent et l'égoisme généralisés mènent les sociétés dans un vortex aboutissant à la mort clinique. Face à ces forces mortifères, le vieux fond millénaire catholique pourrait-il servir encore à quelque-chose ? Poser la question, n'est_ce pas déjà y répondre ?

Avertissement préliminaire. L'article soumis à la modération a été tronqué par de telle façon que la publication en était impossible. Il faut tout recommencer (patience chrétienne).

Dans un article précédent on a écrit un article sur Luther. Immédiatement le lecteur a catégorisé l'auteur comme protestant alors que de 1617 à 1618 Luther est catholique et dénonce les abus et dérèglement s de l'Eglise. Ce n'est que sa mise hors la loi et son excommunication qui ont créé un schisme. Tout pouvoir trop sur de lui en vient à exclure la critique et la transformer en dissidence. Dans le cas de Luther, le pouvoir a mal joué. Luther n'a pas été tué et ne s'est pas retrouvé sur un carton, ruiné par un procès et lynché médiatiquement sur BFM. Les méthodes changent de siècle en siècle mais pas l'esprit.

Le christianisme est un mais divisé en une trinité salutaire, image de la plus haute, phénomène de fractalité qui se retrouve un peu partout pour qui sait voir. On ne saurait être responsable de la cécité du monde.

Salutaire car

Multipliant les points de vue sur la même réalité. Empêchant l'enfermement dans l'inquisition. Au pire peut-on émigrer.

Trinité qui à l'image de la plus haute délivre de l'absolutisme étouffant du monothéisme pyramidal de type "pharaonique".

En 1718 Luther défend la papauté et l'église catholique contre les prédicateurs d”indulgences verreux. Faute d”avoir été pris au sérieux, certaines choses se sont passées. L'église catholique a eu 5 siècles pour réfléchir au sens des l'expressions « geste malheureux » ou « maladresse » . Donc acte. Ce n'est pas une raison suffisante pour s'interdire ses bienfaits.

Illustration 1 : By Melkor73, from the work of Micheletb (2005) - Own work based on Eurobarometer's 2005 pool results (ebs_225_report_en.pdf, pp. 9)., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5405314

Text 1 : Pourcentage de personnes se disant athées. Eurostat

Il n'en reste pas moins que beaucoup d'eau du Tibre a coulé et que l'église catholique dans ses composantes romaine et uniates reste une puissance spirituelle et temporelle de premier ordre. La spécificité athée de l'Europe de l'ouest ne doit pas cacher le fait que l'athéisme (disons plutôt la religion hédoniste de la marchandise excrémentielle et du matérialisme hideux) reste un fait mineur à l'échelle du monde. Entre 14 et 16 % de la population mondiale (entre 10 et 20 % compte tenu des marges d'erreur).

Quand la France compte moins d'1 % de la population mondiale, elle peut se faire le champion de la christianophobie militante en ne réussissant qu'à faire augmenter l'Islam (la nature a horreur du vide), Que pèse la France qui tombe spirituellement parlant au regard de la Pologne, la Corée du Sud ou des Philippines ?

tout ceci ne pèse que d'un poids dérisoire au regard du fait que 2 miliards de personnes sont chrétiennes que de 3 à 4 milliards reconnaisssent Dieu, Allah ou Jah've comme autorité suprème et que 90 % de la population mondiale croit en l'existence de dimensions supérieures du monde . Que chaque jour de nouveaux enfants de lumière viennent au monde(les adultes leur apprendront année après année à préférer les ténèbres – Jean 1). Le monde est façonné par les grands chiffres. Ce n'est pas un peuple de 68 ards vieillissants et démoralisé qui fera le poids face aux maternités. Khadafi a pu être tué pour l'avoir exprimé mais le phénomène reste. Les 13 vaccins sont-ils une tentative de faire un nouveau massacre des innocents par injection ? On se gardera bien de l'affirmer. Ce seraient des insinuations très graves. On se borne à constater que le temps de l'athéisme scientiste triomphant et exporté est révolu. Avec ses forces et ses faiblesses, la force du catholicisme est sa masse et sa structure. L'église catholique combien de divisions ? Selon le journal La Croix : un peu moins de 1,3 millaird de personnes, plus de 5000 évèques, 400 000 prètres, 45 000 diacres, 700 000 religieux, 60 millions d'élèves, 5 millions d'étudiants. Un autre empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Des chiffres à garder en tête pour garder une idée de la masse géographique, démographique et de la profondeur historique de cette vénérable institution.

Le mot d'ordre "allez par toutes les nations" donné il y a 2000 ans est plus ou moins réalisé même au prix de persécutions (un chrétien sur 12) ("on vous persécutera comme on m'a persécuté").

Les statistiques montrent le succès éclatant du catholicisme, amplifié encore en prenant en compte les églises uniates et toutes les nuances du christianisme.

Que reprocher donc aux catholiques ? De ne pas plus s'affirmer, de ne pas se revendiquer l'élite morale, le « sel de la terre », de s'écraser, de raser les murs, ne plus en avoir. Le temps du père Combe est fini. Après avoir fait le gros dos, il est temps de relever la tête en occident tout du moins. Jésus demande : ""Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes." (Matt 10.16) ", simple voulant dire sans mélange, sans ruse, sans compromis

Or le catho béni-oui-oui, c'est le compromis fondamental, c'est Lot qui s'accomode de Sodome, c'est le médecin qui injectera les 13 vaccins pour ne pas déplaire et ne pas nuire à sa carrière. C'est le "sel de la terre" qui n'a plus de goût et qui dessert finalement plus Jésus qu'il ne le sert. Avec des amis comme ça … Les catholiques ont des ennemis mortels.

On vous frappe sur la joue gauche, esquivez la droite et assenez une massue de vérité. Pas de meurtre, ni de calomnie, ni de coup bas (le chrétien est noble) : la vérité et le verbe suffisent, aiguisés comme un rasoir, lourds comme une massue, décisifs comme un upercut. Il suffit d'entendre le président philippin Duarte pour comprendre à quoi ressemble un catholicisme « qui en a ». Sans commettre l'erreur de certains musulmans : si Jesus est capable de redonner la vue à un aveugle né pense-t-on qu'il n'ait pas la possibilité de rendre aveugle qui blasphème contre son nom au moment où il conduit son 4*4 un peu avant un virage en épingle. S'il ne le fait pas, c'est qu'il ne le veut pas. Jesus est bien assez puissant pour se défendre seul s'il le juge nécessaire. Que le chrétien se borne à la légitime défense, à être rusé comme le serpent et simple comme la colombe, ce qui est déjà beaucoup.

Jesus, miséricordieux, laisse beaucoup de temps pour prendre conscience, parfois jusqu'au dernier souffle. L'église catholique, sage, laisse les portes de ses églises ouvertes à tous. la grâce peut survenir à chaque instant. Aucun jugement ni anathème.

Mais si le coeur s'est endurci et les yeux obscurcis, les paroles même de Jésus parlent d'elles-mêmes. Pas de miséricorde infinie. Le nibre arbitre finissant avec la vie terrestre, mieux vaut avoir fait le travail de compréhension et de conversion avant la mort :

Luc 10.11

Jésus est tout sauf mièvre. “Malheur à vous”, “race de vipères”, si méchants comme vous êtes”, “en voici un dans lequel il n'y a pas de fraude”, les changeurs dispersés à coup de ceinture de cuir ; Le catho béni-oui-oui hypocrites font un contre-sens qui dure.

Jésus est rusé comme un serpent et sait changer de pays pour ne pas être pris. Il envoie ses frères à la Paque et se cache parmi la foule. Il n'est pris que lorsqu'il l'a décidé, au moment où il l'a décidé pour le but qu'il a décidé : la mort sur la croix pour abolir le pouvoir de la mort. On a vu plus médiocre comme but. Devinant la réticence de ponce Pilate à le condamner, il ne dit mot car il le faut. Tout se passe à chaque instant comme il le décide . Le chef d'orchestre, le winner c'est lui. Sa résurection est le coup de théatre qui transforme la tragédie en grande Histoire.

Quand il dit tend la joue droite, ce n'est pas par masochisme mais pour forcer l'autre à se dévoiler. Jésus est supra-intelligent ; Il ne cesse de deviner puis de démasquer la fraude et l'hypocrisie chez ses "amis" ou ennemis. il "savait ce qui était dans le coeur des hommes" et s'en défiait. Il connaît le comportement d'une foule. Il prédit même les trois reniements de Pierre. Chapeau !

La très grande majorité des cathos ne récuse pas le règne de la marchandise et fait de tels compromis avec le monde que cela en frise la compromission. Etre chrétien et se trouver "confortable" dans les hiérarchies du monde est une erreur et une faute comme on le verra plus loin. C'est gênant

Ces nécessaires critiques faites, il n'en reste pas moins que le catholicisme constitue un apport majeur et probablement pas encore réellement compris de la foule à la marche en avant de l'Humanité. Courrons de ce pas l'exposer au lecteur.

I : Existence de dimensions réelles invisibles et opérantes de la realité, hiérarchisées différemment

Invisibles : Les tenants du matérialisme scientiste considèrent que la réalité est ce que les yeux humains peuvent voir, que l'inteligence peut calculer et déduire ou que les outils peuvent mesurer. Le reste est rejeté dans la poubelle “antiscientifique” ou dans la case chamanisme. Or rigoureusement rien ne permet de penser rationellement des choses pareilles. L'Eglise catholique (avec d'autres mais le sujet de cette article est l'Eglise catholique) vit depuis 2000 ans dans la familiarité et l 'intimité de ces dimensions récusées par le scientisme en employant un vocabulaire particulier pour nommer ce qu'elle en comprend de “ce monde d'en haut” “l'au delà”, “le ciel” ou le co-naît (dans le cas d'expériences mystiques). Pour ses détracteurs, le catholicisme est une “folie collective” (Bakounine) : “Quand le sage montre la Lune, le sot (l'imbécile) regarde le doigt”. Réelles : Ces dimensions sont non seulement aussi réelles que la neige sur la route ou les bagnoles à crédit qui sont dessus mais infiniment plus larges et plus puissantes que le monde physique dans lequel nous évoluons. Opérantes : Elles sont opérantes en ce sens qu'elle affectent effectivement notre monde visible, la configuration des atomes, la psychologie, les actions des hommes. Il ne s'agit pas de mondes parallèles. Différemment hiérarchisées. Les hiérarchies d'en haut ne sont pas celles de notre monde et parfois totalement inversées. Connaissable par les prophètes qui transmettent le message reçu, par les saints qui entrevoient quelque-chose de ce monde, par Jésus dans sont entièreté. (Paroles, comportements, décisions) – “Je suis d'en haut et vous êtes d'en bas”, par le mystère de l'eucharistie.

Non pas un besoin du cerveau humain de croire en quelque-chose mais une explication bien plus simple : ça existe.

L'homme contemporain résiste à cette idée

par orgueil par volonté de simplifier et donc de maitriser son monde (des variables du réel sont considérées comme négligeables), par frayeur (ou effroi) par confort.

La science elle-même valide cette réalité en avançant dans ses recherches. Elle découvrant de plus en plus de forces invisibles à l'oeil nu (ultra-violets, infrarouges, magnétisme, électricité, ondes, fréquences, wifi, 4G, ondes cérébrales, biophotons etc etc etc …). Encore un effort messieurs les scientifiques et vous finirez par découvrir des anges sur vos écrans.

Pour une raison bien compréhensible, il n'est pas possible de prendre chez les catholiques la preuve (apologétique) de ce qu'is affirment. Demandons donc à la tradition juive ce qu'elle a à dire à ce sujet.

Marcel Proust. La prisonnière. Paperolle suivant la mort de Bergotte. “ Ce qu'on peut dire, c'est que tout se passe dans notre vie comme si nous y entrions avec le faix d'obligations contractées dans une vie antérieure ; il n'y a aucune raison, dans nos conditions de vie sur cette terre, pour que nous nous croyions obligés à faire le bien. à être délicats, même à être polis, ni pour l'artiste cuitive à ce qu'il se croie cbligé de recommencer vingt fois un morceaudont l'admiration qu'il excitera importera peu a son corps mangé par les vers [ ... ] . Toutes ces obligations qui n'ont pas leur sanction dans la vie présente, semblent appartenir à un monde différent, fondé sur la bonté , le scrupule , le sacrifice , un monde entièrement différent de celui-ci, et dont nous sortons pour naître à cette terre, avant peut-être d'y retourner revivre sous l' empire de ces lois inconnues auxquelles nous avons obéi parce que nous en portions l'enseignement en nous, sans savoir qui les y avait tracées, ces lois dont tout travail profond de l'intelligence nous rapproche et qui sont invisibles seulement - et encore - pour les sots” ( source)

Empire de loi s inconnues,

Monde différent ,

Obligations contractées

Dont nous portons l' enseignement en nous,

Travail de l'intelligence qui en rapproche

Le Rav Dynovisz

Un rabin favorable au catholicisme , c'est comme de l'huile hydrophile. Ce rabin francophone a pafois des paroles difficiles à entendre (Deux sortes d'humanités, l'humanité des paléonthologues et l'humanité spécifiquement adamique apparue il y a 5000 ans). On n'est pas obligé d'accepter tout ce qu'il dit sans examen attentif. D'autres paroles sont en parfait accord avec la position catholique et les paroles de Jesus. En vertu du droit de courte citation reconnu par la loi française, on a cité un peu plus d'une minute d'une vidéo.

… comme je l'enseigne souvent, la Thora nous révèle à quel point nous vivons dans u n monde qui trompe nos sens, qui trompe notre logique, qui trompe notre compréhension, notre vision hiérarchique des choses … Cette vision est fondée sur une erreur fondamentale qui nous empèche de toucher l'essence des choses ; c'est que toutes nos valeurs sont fondées sur notre compréhension et notre ressenti (lesquels) sont fondés sur la visibilité du monde mais il y a à l'intérieur du monde une dimension [bien] plus puissante que la dimension visible qui est la seule à laquelle nous sommes connectés. Il y a une dimension invisible dans ce monde qui est l'essentiel de la réalité et au niveau de cette dimension invisible , les critères sont complètement, absolument différents, au point parfois même d'être complètement à l'envers (ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut) et c'est seulement au niveau de ce monde voilé que peut s'établir le véritable sens et la véritable hiérarchie du haut jusqu'en bas.

Des exemples de cette hiérarchie inversée ou tout du moins totalement différente surabondent dans le Nouveau Testament (ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait)

“ Marc 10:31

Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers.

Jacques 4:4

Adultères que vous êtes ! ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.

Matthieu 18:3

et dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.

Matthieu 19:23-26

Jésus dit à ses disciples : Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux.…

1 Corinthiens 3:19

Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu.

L'Eglise catholique avec d'autres, est le pont qui relie le monde d'en bas (aka “la terre” au monde d'en haut “le ciel” que Jésus est venu incarner.

II L'Eglise catholique greffe immémorial des apparitions et des guérisons miraculeuses

L'église catholique est une structure hiérarchisé de droit écrit (le droit canon). Bien avant l'imprimerie, on est dans une tradition écrite et juridique. Quand l'Eglise catholique est témoin de quelque-chose il y a une trace écrite (archive).

Le goût de l'écrit, de l'enquète voire de l'inquisition (le procès de Jeanne d'Arc est transcrit mot à mot) permet de constituer un corpus immense de faits que les archivistes ou historiens sérieux peuvent déchiffrer, étudier, dater, comparer. Même si le Vatican a son “secret défense” et ses documents “classifiés”, il en reste plus qu'assez.

A : Les apparitions

Le greffe catholique tient depuis sa création, plutôt de mauvais gré ce qui est positif en ce qui concerne le début de preuve, selon une procédure réticente, lourde et pointilleuse, le registre d'apparitions d'une femme qui se fait appeler “belle dame” ou “Marie” ou “Vierge”.. 2400 selon le dictionnaire des apparitions de la Vierge de Patrick Sbalchiero et René Laurentin.

Au Mexique, la Guadeloupe (on défie un scientifique d'expliquer les particularités hallucinantes du tableau de la Guadalupe) apparaît à un pauvre paysan droit et honnête. En France à des enfants à la Salette et à Pontmain (les adultes ne voient rien), à une religieuse rue du Bac. Tout se passe comme si ces êtres d'en haut voulaient communiquer en se salissant le moins possible dans le cloaque du monde d'en bas et/ou que seuls les purs soient capables de les voir et/ou les écouter (. L'odeur suave des roses de la Guadalupe se retouve à Fatima en 1917. On attend toujours la diffusion du vrai 3ème (vrai) message de Fatima.

Pour cet article il suffit simplement de savoir que ses apparitions peuvent être considéré comme un fait, qu'elles sont transcrites, documentées et que la hiérarchie catholique ne cherche pas spécialement les provoquer. Fatima, vu par des dizaines de milliers de personnes et photographié est indubitable.

On dit à titre personnel qu'on est en présence d'un phénomène d'apparition multiples non expliquées. Qu'il est normal de n'y rien comprendre et qu'une prochaine révolution copernicienne scientifique le comprendra. Il est anti-épistémologique de récuser des faits attestés au prétexte qu'ils sont incompréhensibles à un stade de développement (t) de la connaissance.

On ne peut donc pas considérer le culte marial catholique comme de l'idolâterie. Comme il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas des milliers d'apparitions en des siècles et pays différents sans une réalité. Pour l'église catholique, il s'agit de Marie, arche d'alliance, mère de Jésus, immaculée, miséricordieuse, consolatrice, intercesseur(e ?), obéissante etc ...Il est même très logique, si Marie est une “puissance d'intercession”, qu'elle fasse le pont entre l'en-haut et l'en-bas. Le culte marial ne heurte en rien la logique.

Considérons-nous plutôt comme des taupes myopes avant de jeter des anathèmes sur 2000 ans, 10000 saints, 2000 apparitions et 50000 églises ou chapelles rien qu'en France.

B : Les guérisons



Faisant écho au chemin de guérisons que trace le parcours de Jésus mais aussi de ses apôtres après sa mort et sa résurrection, l'Église catholique, comme pour les apparitions et avec le même esprit d'enquète méfiante, constate régulièrement des guérisons inexplicables.

Si Jésus a pu recoler une oreille coupée avec sa salive, il semble que pour le monde d'en haut, ce ne soit qu'une bagatelle de guérir les lépreux, faire marcher des paralytiques, rendre la vue à des aveugles, faire sortir des esprits démoniaques et les envoyer dans des porcs, faire revivre des morts, multiplier des pains. La médecine humaine, qui ne sait que couper-recoudre ou donner molécules sur molécule ne fait manifestement pas le poids même si elle fait de son mieux. Mieux que rien, en progrès ; des efforts mais peut mieux faire. La médecine humaine donne le meilleur aux puissants et aux plus riches (notamment les organes des plus pauvres). Jesus et l'Eglise guérissent le plus souvent les plus petits (la hiérarchie inversée, encore et encore).

Illustration 2 : Ex-votos de la rue du Bac à Paris. Domaine public

Les ex-votos : On ne saura jamais le nombre d'ex-voto tellement il y en a. On y lit “merci” et ce n'est pas gratuit de le graver dans le marbre. Si des centaines de milliers de personnes sont passés au porte-monnaie c'est qu'il y a eu des résultats.

Qu'une certaine disposition d'esprit (la foi candide, transparente, enfantine) soit de nature à plaire au monde d'en haut est cohérent avec tout le reste. Ceux qui sont dans la critique stérile, le sarcasme basphématoire, le mental (l'esprit français quoi) ne voient rien se passer et en concluent que ça n'existe pas. Pour capter une radio, il faut se connecter à la bonne longueur d'onde. “heureux les simples d'esprit ...” simple ne voulant pas dire benêt ou simplet mais sans mélange, sans ruse, sans compromis. Au cynique, rationaliste, tacticien, politique, hypocrite, faux, menteur, habile, qui dit aux autres ce qu'ils veulent entendre, cette fréquence ne peut pas être perçue. De même par qui fait de l'argent son Dieu. Nul ne peut aimer Dieu et l'argent. Point barre. Toutes ces qualités peuvent être des valeurs indéniables pour le monde d'en-bas mais pas pour le monde d'en haut. Rien. Nada. C'est ainsi. "Vous vous êtes payés de vos propres mains" Acceperunt mercedem suam. Vani vanam. Qui est vain ne mérite qu'une récompense vaine (nulle) - St Augustin-

L'Église catholique (universelle) couvre la Terre d'une galaxie d'églises, d'écoles, de dispensaires qui au ““yeux”” du monde d'en haut doivent ressembler dans l'ordre spirituel à ces photos de la Terre prise de l'espace dans la nuit, chaque prière pure et fervente en rayonnant comme une lumière.

III : Le trésor d'une connaissance de l'homme inégalée.

Enfin pour terminer ce long article apologétique, l'Église catholique constitue un trésor irremplaçable par sa connaissance de l'homme et des âmes. Lorsque Jésus est arrêté, ses disciples se précipitent pour le protéger et Pierre coupe l'oreille d'un romain. Jesus lui dit qu'il ne sais pas de quel esprit il est habité et recolle avec de la salive le bout de l'oreille. L''Église catholique sait de quel esprit sont habités les hommes, elle sait distinguer finement la qualité des âmes, les faux-semblants, les jalousies “qui ne s'avouent jamais” ; elle dispose d'un très riche vocabulaire pour distinguer toutes les nuances du gris des passions humaines. La fréquentation de l'âme humaine par l'Église catholique lui a donné une telle connaissance psychologique que cela en est devenu presque une marque de fabrique. Les Bourdaloue, Pascal, Bossuet, Massillon, Fénelon et tant d'autres ont non seulement contribué à construire une langue française que même la médiocrité contemporaine ne parviens pas à éclipser, mais ils ont aussi construit une psychologie pratique qui dans ses grandes lignes reste valable. La nature humaine ne change pas tant que ça : vanité (se faire mousser), besoin de paraître (faire le buzz), ambitions, convoitises, goût du paraître (nouvelle bagnole suréquipée) courtisanerie devant les pouvoirs (cirer les pompes). Les mots changent, pas les réalités.

“Je suis le chemin, la vérité et la vie”

Selon Bossuet, l'histoire de l'Église (catholique naturellement pour lui) c'est l'histoire du règne de la vérité que le “prince du mensonge”, “l'ennemi du genre humain” tend constamment à brouiller en se servant des défauts et faiblesses.des hommes et en premier lieu de leur ego, amour-propre, vanités, médisances, convoitises, gourmandises, cupidités, avarices, envies, jalousies ...

J’appelle ainsi l’histoire de l’église ; c’est l’histoire du règne de la vérité.

Le monde a menacé la vérité est demeurée ferme il a usé de tours subtils et de flatteries la vérité est demeurée droite Les hérétiques ont brouillé la vérité est demeurée pure. Les schismes ont ; déchiré le corps de l’église la vérité est demeurée entière Plusieurs ont été séduits (…) la vérité est demeurée toujours immobile

Une église de vérité ferme entière et immobile, comme l'inflexibilité du granite ou du marbre, contre vents et marées, ne bronchant pas d'un millimètre face aux ouragans de l'histoire et les ruses du malin. Voici ce qui définit l'église catholique pour Bossuet. .

Kagō de soi legō hoti sy ei Petros kai epi tautē tē petra oikodomēsō mou tēn ekklēsian kai pylai hadou ou katischysousin autēs (Matthieu 16.18)

κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι Ἅιδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς

Texte grec Mathieu 16-18

Traduction Francis Cousin Mathieu 16.18