Faut-il rétrofiter la langue française ?

"Depuis le 4 avril 2020 [NDLR : je n'ai pas retrouvé ce texte], il est autorisé d'électrifier un véhicule thermique pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Cette pratique est appelée rétrofit. Concrètement cela revient à retirer le moteur thermique ainsi que le réservoir du véhicule et à les remplacer par un moteur électrique et une batterie. Cette page a pour objectif d'apporter des réponses synthétiques aux différentes questions que vous pouvez vous poser sur le rétrofit et peuvent varier d'un rétrofiteur à l'autre."