Faut-il sauver les djihadistes détenus en Irak de la pendaison ?

@Cyrus (TRoll de DRame)

Et que dire de nos deux militaires morts au Bénin pour sauver deux tarlouzes.

Cela soulève deux problèmes.

1 : Il est manifeste que dans les pays où les djihadiste islamo sont présents, il n’y a pas de sécurité possible pour les touristes, mais cela, les agences de voyage et les médias et l’état se gardent bien de le dire, et deux clampins qui se croient partis trankilous pour un safari dans une zone dite sécurisée ont été repérés par de la racaille qui n’a que ça à fiche, et avec le tel satellite, toutes les infos sont données pour qu’ils soient capturés.

Je jette pas la pierre sur le couple, je pense qu’ils sont assez traumas dans cette expérience.

Nous ne maîtrisons donc pas grand chose.

2— Ces militaires ont reçu l’ordre de...tiens toi bien ; Ne pas tirer les premiers.

Au cazou ça tournerait mal et que les otages soient tués (c’est arrivé), donc ils ont obéi et sont allés à la boucherie.

Macron voulant une opération superbe pour rehausser sa popularité en vue des européennes.

ça a tourné mal, ils se sont fait artiller, après riposte, les otages ont été libérés, et « on sait pas tout ». because quid de l’américaine qu’il y avait la bas ? Quid des amerlokes dans cette histoire ?

Résultat ; Deux brillants militaire au tas.