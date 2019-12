Femmes, sciences et naturels : le féminisme « épicène » de Le Doeuff

Le courant de pensée dit de feminist epistemology [épistémologie féministe, théorie féministe de la connaissance] voit l'entreprise scientifique, telle qu'elle s'est créée au XVIIème siècle [deux siècles après Bacon déjà !], comme un projet masculin de domination d'une nature qui serait femme. Pierre Thuillier résume ainsi un des ouvrages fondateurs de ce courant, the Death of Nature de Carolyn Merchant : en remontant dans le passé, on peut repérer une étroite relation entre le sort réservé aux femmes et le sort réservé à la nature, "constatation" fondée sur un argument linguistique - "dans les grands textes de l'Occident, la nature est grammaticalement de sexe féminin". Face à "l'univers des sorcières, fantasque et inquiétant", la science moderne se présente comme mise en ordre "s'appuyant sur une philosophie "masculine" et faisant régner la raison" ; de ce fait, il y a dévaluation des savoirs et pouvoirs féminins, tandis que "les compétences masculines sont privilégiées".

Diverses objections viennent à l'esprit : premièrement dans certains pays d'Europe, autant d'hommes que de femmes furent condamnés pour sorcellerie ; faire de celle-ci un monde de femmes est représentation ou invention rétrospective. Deuxièmement, sorcellerie et sciences occultes se croyaient exercices de pouvoirs ; il est donc difficile de les opposer formellement à une science qui serait dominatrice. Troisièmement, les textes anciens qui biologisent la nature en parlent souvent comme d'un vivant, ce qui n'est pas la même chose qu'une femme. Quatrièmement, quand bien même des aristotéliciens assimileraient la materia prima à un principe selon eux de féminité, je ne vois pas pourquoi j'aurais, moi, à m'identifier à ce principe-là ni à prendre fait et cause pour lui. Cinquièmement, quand Marina Yaguello [une linguiste] parle du sexe des mots, tout le monde hurle : elle confondrait sexe et genre grammatical : mais le tout passe sous d'autres plumes, quand il entre en résonance avec l'idée que les filles ont des raisons de ne pas réussir dans les filières scientifiques. Sixièmement, avez-vous remarqué que le bon vieux syntagme de philosophie-masculine-faisant-régner-la-raison a été reconduit comme une évidence entre guillemets ? Alors que P. Thuillier laisse entendre que le point de vue de C. Merchant sur la féminité de la nature pourrait être réducteur et à prendre avec des pincettes ...